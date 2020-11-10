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Витеблянин вырастил на своем участке черный картофель

10.11.2020 08:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преподаватель Витебского государственного университета Леонард Мержвинский вырастил на своем участке черный картофель. Необычный овощ он представил на выставке сельхозпродукции в вузе, сообщают «Витебские вести».


— Решил поэкспериментировать, — говорит доцент кафедры зоологии и ботаники Леонард Мержвинский. — В прошлом году гостил у друзей, которые привезли из Голландии черный картофель. Не знаю, как называется сорт, но я решил посадить несколько клубней рядом с белорусскими сортами.

Преподаватель говорит, что никакого специального ухода за посаженными клубнями не вел.

— Скорее всего, посадочный материал получен методом микроклонирования, поскольку урожай получил небольшой. На вкус черный картофель мало чем отличается от обычного. Его преимущества — в полезности: богат растительными пигментами (при варке вода становится зеленой), обладающими антиоксидантными свойствами. Вот и все преимущества.

Больше выращивать необычный картофель преподаватель ВГУ не планирует:

— Поэкспериментировал — и хватит. Все-таки белорусские сорта картошки мне нравятся больше.

 
 
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«На вкус черный картофель мало чем отличается от обычного. Его преимущества - в полезности», - говорит доцент.
 
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