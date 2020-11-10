|
Витеблянин вырастил на своем участке черный картофель
10.11.2020 08:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Преподаватель Витебского государственного университета Леонард Мержвинский вырастил на своем участке черный картофель. Необычный овощ он представил на выставке сельхозпродукции в вузе,
— Решил поэкспериментировать, — говорит доцент кафедры зоологии и ботаники Леонард Мержвинский. — В прошлом году гостил у друзей, которые привезли из Голландии черный картофель. Не знаю, как называется сорт, но я решил посадить несколько клубней рядом с белорусскими сортами.
Преподаватель говорит, что никакого специального ухода за посаженными клубнями не вел.
— Скорее всего, посадочный материал получен методом микроклонирования, поскольку урожай получил небольшой. На вкус черный картофель мало чем отличается от обычного. Его преимущества — в полезности: богат растительными пигментами (при варке вода становится зеленой), обладающими антиоксидантными свойствами. Вот и все преимущества.
Больше выращивать необычный картофель преподаватель ВГУ не планирует:
— Поэкспериментировал — и хватит. Все-таки белорусские сорта картошки мне нравятся больше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На вкус черный картофель мало чем отличается от обычного. Его преимущества - в полезности», - говорит доцент.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)