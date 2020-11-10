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Во Франции нашли письмо, отправленное 100 лет назад голубиной почтой

10.11.2020 11:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Послание немецкого пехотинца из части, базировавшейся в Ингерcайме, обнаружили на пляже на востоке Франции. Письмо, написанное на немецком языке неразборчивым почерком, извлекли из герметичной капсулы, сообщил куратор Мемориального музея в Орби Доминик Жарди. Он назвал находку чрезвычайно редкой. Речь в письме велась о военных маневрах, но год отправления разобрать не удалось: либо 1916-й, либо 1910-й, передает The Guardian.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Донесение было адресовано вышестоящему офицеру и сообщало, что «взвод Поттхоф попал под обстрел на западной границе плаца, принял бой и отступил через некоторое время». Вторая половина взвода вышла из строя, сообщается в письме, и отступила с большими потерями в районе Фихтенвальда.

Крошечный листок бумаги и капсула, в которой хранилось послание, станут частью постоянной экспозиции музея.

В начале XX века Ингерсайм входил в состав Германской империи, на сегодняшний день это часть французского региона Гранд-Эст.

Голубиная связь — один из древнейших способов коммуникации — зарекомендовала себя во время франко-прусской войны во второй половине XIX века. В 1870 году в Париже создали голубиный почтамт, где расшифровывались голубеграммы — микрописьма, доставленные птицами в специальных водонепроницаемых капсулах, прикрепленных к оперению или лапке голубя. В память о подвиге птиц, нередко сбиваемых ястребами, в Париже на площади Мэйо в 1880 году установили памятник голубю.

После франко-прусской войны почтовых голубей стали разводить для военных целей во многих странах Европы. Во время Первой и Второй мировых войн депеши между полками распространялись голубиной почтой. Позднее птицам нашли гражданское применение: например, во второй половине XX века голубиная почта использовалась газетными репортерами.

В Новой Зеландии, на родине первой регулярной голубиной почты, ежегодно проводится мероприятие «Stamp week» («Неделя почтовой марки»), которое обычно сопровождается организацией голубиной почты. Письма, доставленные почтовыми голубями, часто франкируются специальными марками с использованием спецштемпелей.

 
 
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Послание немецкого пехотинца из части, базировавшейся в Ингерcайме, обнаружили на пляже на востоке Франции. Письмо, написанное на немецком языке неразборчивым...
 
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