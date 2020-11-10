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Музыкант Такинданг получил 15 суток за выступление на дворовом концерте

10.11.2020 14:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант Андрусь Такинданг, который был задержан в столице 7 ноября, получил 15 суток за выступление на дворовом концерте в микрорайоне Каменная Горка. Такое решение принял суд Фрунзенского района города Минска.


Фото: TUT.BY

Группа «Рэха» во главе со своим лидером Андрусем Такиндангом была задержана после концерта. Музыкантов, как и ранее Павла Аракеляна, заставили выйти из такси и увезли на бусе в неизвестном направлении.

Напомним, за последние дни было задержано сразу несколько музыкантов.

29 октября возле своей работы была задержана Галина Казимировская, дирижер хора Concordia, жена певца Змитера Войтюшкевича. 2 ноября ее дважды оштрафовали на 30 базовых величин (1620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего женщина вышла на свободу.

Вечером 3 ноября были задержаны музыканты Иван Артимович (группа Vuraj), Андрей Алексеенко (TonqiXod), Филипп Петченко (Dee Tree).

4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков. Вечером в этот же день во дворе обувного магазина «Луч» на Тимирязева были задержаны барабанщики группы «Требуем разойтись», в других микрорайонах — музыканты Никита Каменецкий и Тимотэ Суладзе.

7 ноября после выступления на дворовом концерте в микрорайоне Малиновка был задержан музыкант Павел Аракелян.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкант Андрусь Такинданг, который был задержан в столице 7 ноября, получил 15 суток за выступление на дворовом концерте в микрорайоне Каменная Горка.
 
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