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Музыкант Такинданг получил 15 суток за выступление на дворовом концерте
10.11.2020 14:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Музыкант Андрусь Такинданг, который был задержан в столице 7 ноября, получил 15 суток за выступление на дворовом концерте в микрорайоне Каменная Горка. Такое решение принял суд Фрунзенского района города Минска.
Группа «Рэха» во главе со своим лидером Андрусем Такиндангом была задержана после концерта. Музыкантов, как и ранее
Напомним, за последние дни было задержано сразу несколько музыкантов.
29 октября возле своей работы была
Вечером 3 ноября
4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были
7 ноября после выступления на дворовом концерте в микрорайоне Малиновка был
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Музыкант Андрусь Такинданг, который был задержан в столице 7 ноября, получил 15 суток за выступление на дворовом концерте в микрорайоне Каменная Горка.
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