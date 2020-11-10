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Белорус признан «лучшим драматургом» на самой престижной театральной премии России

10.11.2020 18:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска» — самой престижной театральной премии России, сообщил журнал «Театр».


Павел Пряжко. Фото: dramacenter.org

Пряжко победил в номинации «Лучший драматург» за спектакль «Сосед», поставленный санкт-петербургским Театром post.

Павел Пряжко родился в 1975 году в Минске. Автор пьес «Серпантин», «Жизнь удалась», «Хозяин кофейни», «Я свободен», «Три дня в аду», «Злая девушка», «Урожай», «Печальный хоккеист» и многих других.

Пьеса «Урожай» ставилась в Беларуси в Брестском театре драмы и Купаловском театре.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска» - самой престижной театральной премии России.
 
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