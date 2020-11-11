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115-летнюю мельницу в "Дудутках" запустят впервые за четверть века
11.11.2020 14:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Главный символ комплекса "Дудутки" – 115-летнюю мельницу – запустят в субботу, 14 ноября сообщила Sputnik заведующая музейным комплексом Ирина Голенчук.
В этот день в "Дудутках" пройдет народный праздник проводов осени и встречи зимы "Кузьминки", к нему и приурочили открытие мельницы, жернова которой не мололи зерно с 1994 года.
© Sputnik / Инна Гришук
"С тех пор, как ветряк привезли в музей в 1992 году, его запускали лишь один. За несколько лет мы сделали полную реконструкцию мельницы, отремонтировали все механизмы. Теперь люди смогут подняться на несколько уровней и увидеть, как работают жернова", - пояснила специалист.
По ее словам, мельницу построили белорусские ремесленники Иван и Михаил Поляковы в 1905 году. Ветряк с перерывом работал до начала 1970-х, потом долго находился в заброшенном состоянии и постепенно разрушался. В 1992 году его перевезли на территорию нынешнего музея, и бригада плотников восстановила мельницу.
"Кузьминки" – первый праздник в музее за несколько месяцев: знаменитые фесты "Наш Грунвальд" и "Свята солнца" в этом году были отменены из-за неблагоприятной эпидситуации.
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Старинный символ музейного комплекса заработает в полную силу в соответствии с исходным назначением и будет молоть муку на глазах у посетителей.
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