Майкл Джей Фокс снова сыграл Марти Макфлая из «Назад в будущее». Возможно, это его последняя роль

Источник материала: Tut.by

Исполнитель главной роли в культовой фантастической кинотрилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс через 30 лет вновь сыграл своего героя — повзрослевшего подростка Марти Макфлая.



Фото: LIL NAS X / YOUTUBE

Трейлер к видеоклипу на песню Holiday прославившегося в прошлом году молодого рэпера Монтеро Хилла, известного под псевдонимом Lil Nas X, изображает Санта Клауса, выталкиваемого из салуна времен освоения Дикого Запада. Рэпер подбирает оброненную тем красную шапку, после чего узнает, что он назначен «новым Сантой» и должен отправиться в будущее.

За всем этим наблюдает Марти Макфлай, который по сюжету фильма «Назад в будущее-3» временно застрял в ковбойском городке позапрошлого века. Когда Lil Nas X садится в оленью упряжку Санта-Клауса, Макфлай кричит ему: «Делай что хочешь, только не попадай в 2020 год!»

Полная версия клипа выйдет 13 ноября. Неизвестно, отведена ли в нем Макфлаю более заметная роль.

Со времен выхода в свет кинохита Роберта Земекиса Фокс, конечно, изрядно постарел, но одет в клипе в тот же ковбойский костюм из фильма.

По его словам, он согласился снова сыграть Макфлая в качестве подарка сыну своего друга, лидера британской рок-группы Coldplay Криса Мартина, чьим любимым фильмом является «Назад в будущее».

Борьба с недугом

Майкл Джей Фокс прославился в 1980-х годах благодаря ролям в фильмах «Назад в будущее» и «Военные потери» и телесериалах «Семейные связи» и «Волчонок».

Интерес к «возвращению Макфлая» дополнительно подогрет сделанным неделю назад заявлением 59-летнего Майкла Фокса о том, что ему, вероятно, придется окончательно проститься с актерской карьерой.

В интервью журналу People актер признался, что его кратковременная память слабеет.

В 1991 году, спустя год после завершения работы над трилогией «Назад в будущее», Фокс во время съемок комедии «Док Голливуд» заметил, что у него дрожат руки. Вскоре у актера диагностировали болезнь Паркинсона. Обычно она поражает людей старшего возраста, а ему тогда было всего 30.

В 1998 году он сообщил о своем недуге публике.

Последней крупной ролью Фокса стал молодой заместитель мэра Нью-Йорка в телесериале «Спин-сити», которого он сыграл в четырех сезонах картины в 1996—2001 годах.

Впоследствии он появлялся в гостевых ролях в сериалах «Юристы Бостона», «Хорошая жена», «Спаси меня» и «Клиника», озвучивал мультфильмы и Марти Макфлая в видеоигре 2015 года Lego Dimensions.

Фокс — пятикратный лауреат премии «Эмми», четырехкратный лауреат «Золотого глобуса» и двукратный обладатель премии Гильдии киноактеров США.

Он выпустил три автобиографии, в одной из которых поведал, что после тяжелого диагноза запил, из-за чего едва не потерял семью.

В последние годы к двигательным проблемам у него прибавились некоторые трудности с речью, которые актер лечил при помощи скороговорок.

«У меня всегда была профессиональная память на слова, а две последние работы дались мне нелегко, потому что в них было много текста», — рассказал Фокс журналу People, добавив, что отныне его главным занятием, вероятно, станет писательство.

Актер основал благотворительный фонд, спонсирующий исследования в области борьбы с болезнью Паркинсона. В 2010 году шведский Каролингский институт, присуждающий Нобелевские премии по медицине, присвоил ему звание почетного доктора.