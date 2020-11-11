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В Новой Зеландии на выборах «Птицы года» нашли фальшивые голоса
11.11.2020 20:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новой Зеландии при голосовании за «Птицу года» выявили 1,5 тысячи фальшивых голосов. Об этом 11 ноября
Благодаря фальшивым голосам, которые были отправлены с помощью поддельных адресов электронной почты с одного и того же IP из Окленда на Северном острове, голосование возглавил
Официальные наблюдатели обнаружили подделки и удалили их. Теперь лидером голосования стал
Всего в выборах участвовали около 35 тысяч человек. Член избирательной комиссии Лера Кеоун в разговоре с CNN
Конкурс «Птица года» впервые провели в 2005 году. Его организовала экологическая организация Forest and Bird. Организаторы хотят, чтобы новозеландцы больше узнали о местных птицах и участвовали в защите дикой природы.
Поддельные голоса на конкурсе выявляют не первый раз. В 2018 году житель Перта 300 раз проголосовал за
Малый серый или пятнистый киви обитает только в Новой Зеландии. Это самый маленький из видов киви, он занесен в Красную книгу.
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Не только выборы президентов бывают драматичными. В Новой Зеландии при голосовании за Птицу года выявили 1,5 тысячи фальшивых голосов за малого серого киви. После...
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