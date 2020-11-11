В Купаловском театре начался набор в труппу. На прослушивания вызвали студентов

Источник материала: Tut.by

В Купаловском, обескровленном после ухода большей части труппы, начался набор в новую труппу. Сегодня, 11 ноября, в театре состоялись прослушивания. Рассказываем, что удалось узнать на данный момент.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По нашей информации, о наборе в театр попросили те актеры Купаловского, которые остались в труппе. На данный момент их осталось 12 человек. Остальные ушли из театра в августе в знак протеста против увольнения директора театра Павла Латушко и общей ситуации в стране.

В актерской среде ходили слухи, что в конце октября некоторые из оставшихся актеров встречались с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Подтвердить эту информацию мы не смогли.

Но известно точно, что 4 ноября министр культуры Юрий Бондарь принял трех актрис Купаловского театра: Тамару Миронову, Зинаиду Зубкову и Аллу Ельяшевич, — а также главного художника театра Бориса Герлована. Информация об этом появилась на официальном канале Минкульта.

По нашей информации, вскоре после этого из Министерства культуры стали звонить в областные театры Беларуси. Их руководству предлагали выяснить, нет ли у актеров желания попробовать свои силы в Купаловском. Эту информацию нам подтвердили в трех театрах. Предполагаем, что их число было куда большим.

Судя по всему, желающих среди них нашлось немного. Поэтому на прослушивание предложили отправить студентов университета культуры. В том числе своих студентов привела Зинаида Пасютина, профессор кафедры театрального творчества университета культуры. Следующей весной они выпускаются из вуза, поэтому могут распределиться в Купаловский.

Также на пробах присутствовали студенты других курсов, а также из Бобруйска, Гомеля, Молодечно.

Студент университета культуры, с которым удалось поговорить TUT.BY, говорил о настойчивом предложении. Он согласился принять участия в прослушивании, но некоторые из его друзей отказались.

Сама процедура прослушивания была стандартной: участники показывали этюды, читали стихи.

В комиссии находились актеры, оставшиеся в труппе (на данный момент официально их 12 человек), а также министр культуры Юрий Бондарь.

Результат прослушивания участникам не сообщили. Предполагается, что прослушивания продолжатся.

Получить официальный комментарий от Купаловского театра о прослушивании не удалось. В пресс-службе сообщили, что информацию о прослушивании узнали от журналистов. TUT.BY с удовольствием разместит официальный комментарий театра об этой ситуации.