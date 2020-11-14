Хитрый судья, немногословный бандит или плутоватый слуга. Какие роли легендарного Джигарханяна вы запомните навсегда

Источник материала: Tut.by

Сегодня на 86-м году жизни скончался легендарный актер театра и кино Армен Джигарханян. Фильмография Джигарханяна состоит более сем из 300 картин. Он с одинаковой легкостью играет хитрого судью, плутоватого слугу и главаря банды. Но есть роли и озвучки, которые особенно полюбились зрителю.





Судья Кригс из «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975 год)

Опекун Энни и Бетти, страстно желающий поправить свое материальное положение за счет чужого наследства. Судья Кригс настолько анекдотичный, что многие его фразы можно встраивать в диалоги, чтобы разрядить обстановку: «Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!», «Всемирно известная миллионерша! Жениться на ней — мечта моего детства». Заигрывания и нескрываемые симпатии у него резко сменяются любовью к монетам: «Она думает, что мне нужен ее поцелуй — мне нужны ее миллионы». Театральную, наигранную мимику этого интригана не скрыть за большими перевернутыми усами. Сам актер потом шутил, что играл кота, возомнившего себя тигром. После этого признания действительно видишь хитрого, нагловатого, но обаятельного представителя кошачьих в человеческом обличье.

Горбатый из «Место встречи изменить нельзя» (1979 год)

Получившая немало кинематографических наград картина, пожалуй, известна каждой семье на постсоветском пространстве. А вместе с ней и немногословный главарь банды «Черная кошка» Карп, больше известный как Горбатый. В отличие от эмоционального и яркого Кригса, выражение лица нового героя часто приходится разгадывать. Он сдержан, временами суров и немногословен, этот образ пугает и в то же время вызывает уважение.

Тем не менее даже спустя столько лет можно услышать голос главного антагониста пятисерийного фильма, если мысленно произнести его фразы «Володенька, я ведь тебя зубами загрызу! Слышишь, Володенька?», «Дурилка картонная, обмануть хотел» или типичную для лишенного романтизма героя «Бабу не проведешь, она сердцем видит».

Тристан в «Собаке на сене» (1977 год)

В музыкальной комедии «Собака на сене» герой Джигарханяна помогает разрешить типичный любовный треугольник, столкнувшийся с проблемами, которые свойственных остроугольным фигурам отношений, и с трудностями принадлежности к разным сословиям. Здесь уже многословный и даже болтливый Тристан, легко и с песнями плетет интриги, чтобы свести двух влюбленных.

«Все это так — архитектура.

Вас от недуга излечу,

Вы мне доверьтесь, как врачу,

Поможет вам моя микстура.»

Благодаря сообразительности и хитрости плутоватого лакея Тристана, графиня Диана и ее секретарь Теодоро, найденный «сын» графа, встают на одну социальную ступеньку.

Капитан Петр Овечкин в «Новых приключениях неуловимых» (1968 год)

В последних двух частях трилогии Джигарханян появляется в роли уверенного в себе и вызывающего напряжение у окружающих капитана Овечкина, с которым «играть неинтересно», потому что «результат известен заранее». Достойный соперник и один из самых опасных опасных противников мстителей — умный, сообразительный штабс-капитан, который любил бильярд и слушать «Боже, царя храни». Он же наставляет Валерку: «Не стоит извиняться за то, что у вас есть убеждения».



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«Щас спою!» — голос, знакомый с детства

Кто из уже серьезных и самостоятельных взрослых не слышал хриплый голос волка из мультфильма «Жил-был пес», который помогает псу вернуть расположение хозяев. Песня волка выдала его сущность и лишила радостей собачьей жизни. Другой Волк-Джигарханяна напевал про любовь к металлу «Серый Волк энд Красная Шапочка». Этим же голосом напевал одноногий пират Джон Сильвер в «Острове сокровищ» и дядюшка Мокус в мультфильмах про приключения поросенка Фунтика.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване, учился в Ереванском художественно-театральном институте. В кино Джигарханян в 1960 году. Став известным после фильма «Здравствуй, это я!», Джигарханян роль за ролью пополнял у зрителя копилку любимых героев. Армен Джигарханян снялся еще в сотнях кинолент, многие из которых стали классикой советского кинематографа. С 1996 года являлся президентом и художественным руководителем Московского драмтеатра. Театр носит его имя.