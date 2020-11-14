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Премьера драмы "Купала" состоялась в Москве
15.11.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Премьера исторической драмы Владимира Янковского "Купала" состоялась в московском Доме кино Союза кинематографистов России.
© Sputnik / Александр Кряжев
Ранее стало известно, что фильм белорусского поэта Янку Купалу будет готов уже в декабре прошлого года, но премьера была отложена на 2020 год.
Киноленту о белорусском классике готовили почти два года. Первый трейлер ленты был показан в минувшем году и вызвал бурный интерес у белорусских зрителей.
В субботу 14 ноября состоялась гала-премьера национального байопика из Беларуси, как назвала киноленту дирекция кинофестиваля "Московская премьера", в российской столице.
"В поэтической манере в фильме раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути народного поэта Беларуси Янки Купалы (1882 — 1942), совпавшего с наиболее трагическими событиями ХХ века", - говорится в описании белорусской киноленты.
"Беларусьфильм" приступил к съемкам летом 2018 года. Тогда картину
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Национальный байопик из Беларуси показали в рамках Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера".
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