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Премьера драмы "Купала" состоялась в Москве

15.11.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Премьера исторической драмы Владимира Янковского "Купала" состоялась в московском Доме кино Союза кинематографистов России. 

© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее стало известно, что фильм белорусского поэта Янку Купалу будет готов уже в декабре прошлого года, но премьера была отложена на 2020 год.

Киноленту о белорусском классике готовили почти два года. Первый трейлер ленты был показан в минувшем году и вызвал бурный интерес у белорусских зрителей.

В субботу 14 ноября состоялась гала-премьера национального байопика из Беларуси, как назвала киноленту дирекция кинофестиваля "Московская премьера", в российской столице. 

"В поэтической манере в фильме раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути народного поэта Беларуси Янки Купалы (1882 — 1942), совпавшего с наиболее трагическими событиями ХХ века", - говорится в описании белорусской киноленты.

"Беларусьфильм" приступил к съемкам летом 2018 года. Тогда картину снимали под рабочим названием "Пока будет небо". Кинопроекту был присвоен статус национального фильма. Выйдет не только прокатная версия картины, но и четырехсерийный сериал, так как, по признанию гендиректора киностудии Владимира Карачевского, материала было отснято много.

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Теги: Минск
 
 
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Национальный байопик из Беларуси показали в рамках Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера".
 
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