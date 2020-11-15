Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета в поддержку Дзюбы

Источник материала: Tut.by

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), который при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург в среду, 11 ноября, осуществил виражи в воздушном пространстве Башкирии — над Нефтекамском. Их траектория была похожа на фаллический символ.



Фото с сайта flylowcost.ru

Первым на донесение Росиавиации из «Архива материалов расследований инцидентов и производственных происшествий» обратил внимание Telegram-канал Aviaincidents . Проверку этого инцидента РБК подтвердил источник в Росавиации. Представители «Победы» и агентства отказались от комментариев.

На необычную траекторию полета «Победы» из Москвы в Екатеринбург первым обратил внимание Telegram-канал FrequentFlyers . «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной [России по футболу] Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — прокомментировал тогда представитель авиакомпании.

В ночь на 8 ноября в интернете появилось интимное видео с участием нападающего Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из заявки команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива. Спортивная общественность восприняла скандал неоднозначно, но представители шоу-бизнеса поддержали Дзюбу.

Экипаж «Победы» 11 ноября запросил разрешение на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств», следует из донесения Росавиации. Согласно документу, маневры не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства. Получил ли капитан самолета согласие диспетчеров на такие маневры, в материалах ведомства не говорится. Но в итоге самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с 20-минутной задержкой, следует из данных сервиса FlightRadar24.com.

«У проверки [Росавиации] есть две составляющие. Первая — безопасность полетов. Проверка позволит выяснить, получил ли экипаж подтверждение на выполнение маневров, корректно ли он трактовал это разрешение, создавали ли эти маневры проблемы с точки зрения безопасности полетов, привели ли они к опасным сближениям и т.д.», — замечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Второй аспект — этический, проведение проверки, вне зависимости от ее результатов, должно показать, что такие действия экипажа выходят за рамки этичного поведения, добавляет он. По словам Пантелеева, если разрешение на выполнение маневров не было получено, то ответственным лицам может грозить дисциплинарная ответственность.

Но и Пантелеев, и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров не исключают, что акция пилотов может оказаться пиаром. «У меня большое подозрение, что это очередная вирусная реклама авиакомпании. Я полагаю, что ничего подобного не происходило. Но если это было в реальности, то это надо быть сумасшедшими, чтобы вдруг выполнять такого рода маневры, потому что за такие вещи очень серьезно карают, — отмечает Гусаров. — „Победа“ каждую копейку считает, а тут летали кругами, сжигали керосин, выжигали рабочее время. Первое, это должна была быть реакция авиакомпании, которая должна была наказать этих людей. Второе, подобные маневры Росавиацией категорически запрещаются. Самолеты гражданской авиации должны летать четко по коридорам и без необходимости подобных маневров не выполнять».

Как объясняет Гусаров, если факт акции подтвердится, то пилоты могут лишиться сертификатов и могут быть уволены с «волчьим билетом». «Такие маневры в воздухе гражданской авиации очень опасны с учетом того, что плотность движения высокая, магистрали достаточно узкие и здесь так маневрировать, кто куда хочет, просто не допускается. Тем более нарисовать в поддержку и таким образом признаться, что это сделали, это значит самим признаться в таком хулиганстве. Думаю, что умышленной прорисовки подобного трека не было, а если он и произошел случайно, дальше просто заработала машина пиара», — отметил собеседник РБК.