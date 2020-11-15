Умер дипломат Владимир Счастный

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский дипломат и культурный деятель Владимир Счастный умер сегодня, 15 ноября. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Александр Матяс.



Владимир Счастный. Фото: Wikipedia Commons

Владимир Счастный родился в 1948 году в Сморгони, окончил Минский пединститут иностранных языков и курсы ООН при Московском институте иностранных языков имени М. Тореза (1978).

Работал сотрудником службы русских письменных переводов Секретариата ООН в Нью-Йорке. Являлся членом коллегии МИД Беларуси (1992−1993), поверенным в делах Республики Беларусь в Литве (1993−1995), Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Великобритании и по совместительству в Ирландии (1995−2000), председателем Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (2001−2013).

Владимир Счастный был известен как переводчик, автор книг по истории искусства. Как признавался Виктор Бабарико, его интерес к художникам Парижской школы пробудился благодаря книге Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси».

— Как только мы стали выяснять, как можно приобретать картины Парижской школы, Счастный вывел нас на специалиста, который профессионально и много лет занимается Парижской школой. Она сама дочь художника Парижской школы. Когда мы первый раз пришли к ней в мастерскую, сразу выделились картин семь или восемь, которые мне очень понравились. Подумал тогда: вот если бы такого уровня нам! И это оказались работы Царфина, которые продавались. Мы попали в удачное место в удачное время. Именно в этой мастерской мы купили ядро коллекции. А потом начали работать с аукционными домами, с частными коллекционерами. Оказалось, мы попали на волну поднятия интереса к Парижской школе.