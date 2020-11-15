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Задержанного актера Илью Ясинского доставили в Больницу скорой медицинской помощи

16.11.2020 06:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский актер Илья Ясинский был задержан сегодня, 15 ноября, в Минске. Сейчас он находится в Больнице скорой медицинской помощи.


Илья Ясинский. Фото: rtbd.by

Как сообщил сайт лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», Илья Ясинский был задержан на сегодняшнем марше и избит при задержании. Актера доставили в одно из минских РУВД.

Оттуда Ясинского доставили в Больницу скорой медицинской помощи и госпитализировали.

Позже TUT.BY постарается получить более подробный комментарий у самого актера.

Илья Ясинский родился в 1984 году в Жодино. Учился в Университете культуры и искусств (курс Валерия Анисенко) и Академии искусств (курс Владимира Мищанчука). С 2012 года — в труппе Республиканского театра белорусской драматургии.

Занят в более чем десятке спектаклей, которые идут в репертуаре РТБД. В том числе в «Шлюбе з ветрам», одной из лучших постановок прошлого сезона. В фильме «Купала», который еще не вышел в прокат, он сыграл роль политика Вацлава Ластовского.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский актер Илья Ясинский был задержан сегодня, 15 ноября, в Минске. Сейчас он находится в Больнице скорой медицинской помощи.
 
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