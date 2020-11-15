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Задержанного актера Илью Ясинского доставили в Больницу скорой медицинской помощи
16.11.2020 06:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский актер Илья Ясинский был задержан сегодня, 15 ноября, в Минске. Сейчас он находится в Больнице скорой медицинской помощи.
Как
Оттуда Ясинского доставили в Больницу скорой медицинской помощи и госпитализировали.
Позже TUT.BY постарается получить более подробный комментарий у самого актера.
Илья Ясинский родился в 1984 году в Жодино. Учился в Университете культуры и искусств (курс Валерия Анисенко) и Академии искусств (курс Владимира Мищанчука). С 2012 года — в труппе Республиканского театра белорусской драматургии.
Занят в более чем десятке спектаклей, которые идут в репертуаре РТБД. В том числе в
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Белорусский актер Илья Ясинский был задержан сегодня, 15 ноября, в Минске. Сейчас он находится в Больнице скорой медицинской помощи.
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