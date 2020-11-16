Ученый заявил, что БЧБ-флаг - национальный символ белорусского народа. С ним не продлевают контракт

Источник материала: Tut.by

Руководство Института истории не будет продлевать контракт известному белорусскому историку Алексею Шаланде. Информацию об этом он подтвердил TUT.BY.



Алексей Шаланда. Фото: страница Алексея Шаланды в Facebook

— Сёння мяне выклікаў намеснік па навуковай працы Вадзім Лакіза, які, відаць, вельмі хоча быць дырэктарам Інстытута гісторыі НАН Беларусі (должность директора Института НАН Беларуси сейчас вакантная. — Прим. TUT.BY), і абвясціў, што са мной яны не будуць працягваць кантракт. Я запытаўся, якія прэтэнзіі да мяне як да навукоўца. Як да навукоўца ў яго да мяне прэтэнзій няма. Але Лакіза патлумачыў, што рашэнне прынятае па палітычных матывах, яно ідзе зверху, з прэзідыўма НАН Беларусі. У прынцыпе, я ўсё зразумеў. Ну, што кажу, калі вам не трэба геральдыка, генеалогія і нумізматыка… Бо Лакіза яшчэ дадаў, што Інстытут чакае рэарганізацыя, і аддзел генеалогіі, нумізматыцы і геральдыцы ліквідуецца.

TUT.BY обратился за комментарием к Вадиму Лакизе. Он сообщил, что перезвонит, поскольку занят. Редакция готова опубликовать его комментарий позже.

Алексей Шаланда родился в 1969 году в Гродно. Окончил Гродненский университет (1993), защитил диссертацию «Шляхецкая геральдыка Беларусі ў другой палове ХVІ-ХVІІІ ст.» (2000).

С 2008 года работает в Институте истории Академии наук Беларуси. Возглавлял сектор геральдики и нумизматики отдела специальных исторических наук и информационно-аналитической работы (2010−2012), являлся заведующим отделом специальных исторических наук и информационно-аналитической работы (2012−2015). С 2015 года — заведующий отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Автор более 170 научных работ, в том числе, трех монографий: «Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х-ХVІІІ ст. геральдычна-сфрагістычныя нарысы» (2012), «Таямнічы свет беларускіх гербаў. Шляхецкая геральдыка Вялікага княства Літоўскага» (2014) и «Код Францішка Скарыны. Геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара» (2017)

Осенью этого года Алексей Шаланда предоставил заключение по бело-красно-белому флагу. Поводом для этого стал суд над 20-летней Марией Сафоновой, которая ночью в одном из минских дворов написала на асфальте краской лозунг «Жыве Беларусь» и нарисовала рядом бело-красно-белый флаг. Ее судили по уголовной статье — за осквернение сооружений и порчу имущества.

В своем заключении Алексей Шаланда рассказал, что бело-красно-белый флаг — национальный символ белорусского народа, созданный в 1917 году и дважды в истории имевший государственный статус (в БНР в 1918—1921 годах) и в Республике Беларусь (в 1991—1995).

Специалист пояснил, чем различаются понятия «национальная символика» и «государственная символика» и отметил, что такие символы могут совпадать или отличаться, «что является обычной практикой».

По словам ученого, красный и белый являются «национальными цветами белорусского народа» и могут проявляться на самых разных носителях.

«Исторические национальные цвета являются культурным достоянием нашего народа, поэтому не могут иметь для кого-либо оскорбительное и циничное содержание. Наоборот, приписывание им подобных качеств является проявлением неуважения к белорусскому народу и потенциально направлено на разжигание межнациональной розни и политических конфликтов в нашем обществе», — считает специалист.