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У избитого во время задержания актера Ильи Ясинского - переломы отростков двух позвонков

17.11.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У актера Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера доставили из РУВД вечером 15 ноября. Как рассказал Ясинский изданию «Наша Ніва», ближайшие пять-семь дней ему придется провести в больнице, полное восстановление займет еще полтора-два месяца.


Илья Ясинский. Фото: rtbd.by

Илья Ясинский говорит, что его избивали при задержании — сначала в бусе, потом в автозаке. В РУВД Московского района привезли около 15.00.

— Нас там было чалавек 60. Збітых няшмат, некалькі чалавек. Мне пачала балець паясніца. Я ледзь хадзіў, міліцыянты трымалі пад руку, — рассказал актер.

Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.

— На каталцы мяне вазіў супрацоўнік РУУС. Казаў, што мы з ім як у фільме «1+1», толькі травой не падзеліцца.

У актера переломы отростков двух позвонков — такой диагноз поставили врачи. В больнице он пробудет около недели, срастаться переломы будут полтора-два месяца.

— Яшчэ ў мяне сінюшчыя ногі прыгожыя, як фарбай памаляваныя, — иронизирует Илья.

Актер Республиканского театра белорусской драматургии Илья Ясинский был задержан 15 ноября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.
 
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