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У избитого во время задержания актера Ильи Ясинского - переломы отростков двух позвонков
17.11.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У актера Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера доставили из РУВД вечером 15 ноября. Как рассказал Ясинский
Илья Ясинский говорит, что его избивали при задержании — сначала в бусе, потом в автозаке. В РУВД Московского района привезли около 15.00.
— Нас там было чалавек 60. Збітых няшмат, некалькі чалавек. Мне пачала балець паясніца. Я ледзь хадзіў, міліцыянты трымалі пад руку, — рассказал актер.
Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.
— На каталцы мяне вазіў супрацоўнік РУУС. Казаў, што мы з ім як у фільме «1+1», толькі травой не падзеліцца.
У актера переломы отростков двух позвонков — такой диагноз поставили врачи. В больнице он пробудет около недели, срастаться переломы будут полтора-два месяца.
— Яшчэ ў мяне сінюшчыя ногі прыгожыя, як фарбай памаляваныя, — иронизирует Илья.
Актер Республиканского театра белорусской драматургии Илья Ясинский
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Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.
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