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Ушла из жизни Заслуженная артистка Любовь Румянцева

18.11.2020 17:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. На 78-м году ушла из жизни Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева, сообщили в среду в пресс-службе "Беларусьфильма".

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Актриса умерла 18 ноября. Причина ее кончины не сообщается. Киностудия выразила соболезнования близким актрисы и коллегам театра-студии киноактера, где она проработала большую часть своей жизни.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", - говорится в сообщении.

Актриса родилась во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, в российском Пятигорске. 1966 году окончила ГИТИС. В том же году стала актрисой киностудии "Беларусьфильм".

Главная роль в фильме "Альпийская баллада" принесла ей всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей. Однако в фильмографии Румянцевой значатся и другие блестяще сыгранные роли. Зрители помнят ее по фильмам "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Много лет актриса была предана театру-студии киноактера "Национальной киностудии "Беларусьфильм", где играла в таких спектаклях, как  "Наедине со всеми", "Таланты и поклонники", "Женитьба Бальзоминова", "Человеческий голос", "Филумена Мартурано".

Звание Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева получила в 1978 году. В 2000 году ей был выдан почетный знак министерства культуры Беларуси "За значительный личный вклад в развитие белорусской культуры". В 2008 году актрисе вручили орден Франциска Скорины — за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу в сфере культуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Зрители помнят актрису по блестяще исполненным ролям в таких фильмах, как "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Расписание на послезавтра".
 
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