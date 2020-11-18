Ушла из жизни Заслуженная артистка Любовь Румянцева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. На 78-м году ушла из жизни Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева, сообщили в среду в пресс-службе "Беларусьфильма".

Актриса умерла 18 ноября. Причина ее кончины не сообщается. Киностудия выразила соболезнования близким актрисы и коллегам театра-студии киноактера, где она проработала большую часть своей жизни.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", - говорится в сообщении.

Актриса родилась во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, в российском Пятигорске. 1966 году окончила ГИТИС. В том же году стала актрисой киностудии "Беларусьфильм".

Главная роль в фильме "Альпийская баллада" принесла ей всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей. Однако в фильмографии Румянцевой значатся и другие блестяще сыгранные роли. Зрители помнят ее по фильмам "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Много лет актриса была предана театру-студии киноактера "Национальной киностудии "Беларусьфильм", где играла в таких спектаклях, как "Наедине со всеми", "Таланты и поклонники", "Женитьба Бальзоминова", "Человеческий голос", "Филумена Мартурано".

Звание Заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева получила в 1978 году. В 2000 году ей был выдан почетный знак министерства культуры Беларуси "За значительный личный вклад в развитие белорусской культуры". В 2008 году актрисе вручили орден Франциска Скорины — за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу в сфере культуры.