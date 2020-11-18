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Умер известный в Могилеве фотохудожник Мирон Щудло

18.11.2020 18:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 18 ноября умер известный фотохудожник Мирон Щудло. Ему было 74 года. Церемония прощания с Мироном Васильевичем пройдет на Юго-Восточном (Лавсановском) кладбище завтра, 19 ноября.


Фото: facebook.com/miron.roza

Жена Мирона Щудло Ольга в разговоре с журналистом TUT.BY подчеркнула, что попрощаться с Мироном Васильевичем могут все желающие, но присутствующим следует использовать защитные маски. Она допускает, что у него был COVID-19.

Церемония начнется в 14.00, отпевание пройдет также на кладбище.

Мирон Щудло родился 10 июня 1946 года. Он был профессиональным художником, лауреатом премии молодых художников СССР. Фотографией занимался с 1990 года. Был членом Белорусского общественного объединения «Фотоискусство» (аналог Союза фотохудожников), заслуженным художником PSA (Американская фотографическая ассоциация), заслуженным и почетным художником ассоциаций фотоискусства Европы и Азии; обладателем множества Гран-при, золотых, серебряных и бронзовых медалей, иных почетных наград FIAP, PSA и других. Участник более 400 международных фотосалонов. Работы автора экспонируются в музеях фотографии Испании, Австрии, США, Японии, Кореи, Китая, Англии, Франции, Бельгии. В 1994 году Мирон Щудло был назван австрийскими ценителями фотографии «Открытием года», а в 2003 году в Оклахоме (США) признан самым оригинальным фотохудожником по версии PSA Journal. Руководил фотостудией «3 plus» в Могилеве.

В последние годы жизни Мирон Щудло работал исполнителем художественно-оформительских работ ремонтно-строительного участка ОАО «Могилевхимволокно». Он создавал работы с помощью кофе, шоколада, вина, акрила и нефти на полиэфирном волокне, выпускаемом на предприятии, сообщает газета «Трудовая Слава».

 
Теги: Могилев
 
 
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Прощание с Мироном Васильевичем состоится 19 ноября на Юго-Восточном (Лавсановском) кладбище в Могилеве.
 
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