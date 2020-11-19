Книга классика белорусской литературы вышла в Белграде на сербском языке

Источник материала: Tut.by

Книга поэзии классика белорусской литературы Янки Купалы вышла в Белграде на сербском языке. Об этом TUT.BY сообщил Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси.





Перевод выполнил известный литературовед, журналист и переводчик Даяна Лазаревич, составителем и автором послесловия выступил профессор Иван Чарота из Беларуси.

Тираж книги составил 300 экземпляров.

В этом году книга стихотворений «Плашчаніца» поэта Эдуарда Акулина вышла на сербском и белорусском языках.