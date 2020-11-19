|
Книга классика белорусской литературы вышла в Белграде на сербском языке
19.11.2020 18:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Книга поэзии классика белорусской литературы Янки Купалы вышла в Белграде на сербском языке. Об этом TUT.BY сообщил Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси.
Перевод выполнил известный литературовед, журналист и переводчик Даяна Лазаревич, составителем и автором послесловия выступил профессор Иван Чарота из Беларуси.
Тираж книги составил 300 экземпляров.
В этом году книга стихотворений «Плашчаніца» поэта Эдуарда Акулина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевод выполнила переводчица Даяна Лазаревич.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)