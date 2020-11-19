ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Книга классика белорусской литературы вышла в Белграде на сербском языке

19.11.2020 18:19 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Книга поэзии классика белорусской литературы Янки Купалы вышла в Белграде на сербском языке. Об этом TUT.BY сообщил Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси.


Перевод выполнил известный литературовед, журналист и переводчик Даяна Лазаревич, составителем и автором послесловия выступил профессор Иван Чарота из Беларуси.

Тираж книги составил 300 экземпляров.

В этом году книга стихотворений «Плашчаніца» поэта Эдуарда Акулина вышла на сербском и белорусском языках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер художник Валерий Шкарубо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика