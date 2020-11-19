Букеровскую премию получил шотландский писатель за дебютный роман

Источник материала: Tut.by

Шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain стал обладателем Букеровской премии по литературе за 2020 год. О решении жюри было объявлено в четверг вечером на торжественной церемонии присуждения в Лондоне одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020

В романе, основанном на детских воспоминаниях писателя, рассказывается история ребенка, который растет в бедной семье в Глазго 1980-х годов, города с высоким уровнем безработицы и наркомании. Мать героя, Агнес, ведет борьбу с пристрастием к алкоголю, и в конечном счете все ее дети покидают родной дом. С Агнес остается только сын Шагги, отличающийся от сверстников мальчик, у которого есть секрет от всего остального мира.

Мать самого писателя умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет, и именно ей посвящена книга. По свидетельству жюри, эта «душераздирающая история» является «отчаянно грустным, но почти обнадеживающим анализом семьи и разрушающей силы желания».

Об авторе

44-летний Стюарт стал всего вторым шотландцем в истории, который был удостоен Букеровской премии. Последний раз это удавалось Джеймсу Келману, победившему в 1994 году с романом «До чего ж оно все запоздало» (How late it was, how late). Как ранее признавался Стюарт, произведение Келмана, который, как и он сам, родом из Глазго, изменило его жизнь.

Стюарт, окончив Королевский колледж искусств, переехал в Нью-Йорк, где работал в области дизайна одежды, в том числе с такими известными компаниями, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Gap. Около десяти лет назад он начал пробовать писать, а его работы стали появляться в еженедельнике The New Yorker и на литературном ресурсе LitHub. Как рассказывал писатель, который в дополнение к британскому обладает американским гражданством, ему пришлось обойти около 30 издательств, прежде чем его произведение взялись опубликовать.

Портрет социального мира

Председатель жюри, литературный критик и в прошлом издатель Маргарет Басби не сомневается, что со временем произведение Стюарта станет классическим. «Shuggie Bain суждено стать классикой — трогательным, захватывающим и детализированным портретом сплоченного социального мира, его людей и ценностей, — заявила она на пресс-конференции. — Изящно и мощно написанный, этот роман оказывает большое влияние благодаря множеству эмоциональных регистров и персонажей, представленных с большим состраданием. Выделяются поэзия в описаниях Дугласа Стюарта и точность его наблюдений: ничего не пропадает зря».

Имя лауреата награды было выбрано из короткого списка, в который ранее были отобраны шесть писателей. Помимо Стюарта, в финал пробились Дайан Кук с произведением The New Wilderness («Новая глухомань»), Эвнил Доши (Burnt Sugar — «Жженый сахар»), Брэндон Тейлор (Real Life — «Реальная действительность»), Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King («Король теней») и Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body — «Тело для оплакивания»).

О церемонии

Обладатель премии был оглашен на торжественной церемонии, которая прошла в лондонском концертном зале «Раундхаус». Она собрала гостей как очно, так и ставшим столь привычным в этом году удаленным способом. Среди прочих по видеосвязи произнесли приветственные послания экс-президент США Барак Обама, супруга наследника британского трона принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла.

На церемонии также выступили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо, которые в прошлом году разделили премию.

О премии

Книги, добравшиеся до финала, были отобраны из 162 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года. Лауреат премии получил приз 50 тыс. фунтов (66 тыс. долларов) плюс 2,5 тыс. фунтов (3,3 тыс. долларов) за попадание в короткий список. Однако с финансовой точки зрения для обладателя премии важнее то, что продажи его книги обычно взлетают.

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969-м. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри премии позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.