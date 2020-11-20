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Что известно о лауреате Букера-2020 Дугласе Стюарте
20.11.2020 11:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, это стало известно вечером в четверг во время виртуальной торжественной церемонии.
© Sputnik / Виталий Аньков
Престижную премию Стюарту принес его литературный дебют "Шагги Бейн", на написание которого у автора ушло десять лет. История взросления мальчика из шотландского Глазго 80-х, мать которого борется с зависимостью, автобиографична и посвящена матери писателя, которая скончалась от алкоголизма, когда ему было 16 лет.
Несмотря на трудное детство, Стюарту удалось построить успешную карьеру в области дизайна одежды. Он получил степень бакалавра в Шотландском текстильном колледже, продолжил обучение в Королевском колледже искусств в Великобритании, а после перебрался в Нью-Йорк. Стюарт сотрудничал с такими брендами, как Calvin Klein и Ralph Lauren, а литературой занимался в свободное время.
Роман "Шагги Бейн" был самым продаваемым в шорт-листе Букера этого года, его планируется перевести на одиннадцать языков. Дуглас Стюарт заявил, что уже закончил свою вторую книгу, действие которой также происходит в Глазго.
Букеровская премия 2020 года – финалисты и гости
Претендентами на Букеровскую премию этого года также стали американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.
В торжественной церемонии участвовали бывший президент США Барак Обама, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо,
Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее могли получить только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества, однако потом правила были изменены, и теперь паспорт писателя не имеет значения, главное, чтобы роман был написан на английском языке и вышел в официальном британском издательстве в год присуждения премии.
В разные годы Букеровской премии удостаивались такие известные авторы, как Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро и Уильям Голдинг.
Финалистам премии будет выделено по 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более 3300 долларов США), а их произведения издадут специальным тиражом. А победитель получит дополнительные 50 тысяч фунтов (66 тысяч долларов).
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Стюарт стал первым шотландским автором за пятьдесят лет, которому удалось получить эту престижную литературную премию.
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