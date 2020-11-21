Неуловимый потрошитель. На чем 30 лет назад попался Чикатило?

Источник материала: Tut.by

Имя Андрея Чикатило до сих пор вызывает неподдельный ужас у большинства людей. Скромный учитель, снабженец, инженер оказался серийным убийцей, педофилом, некрофилом и каннибалом. Он убил десятки женщин, девочек и мальчиков. Суд доказал 52 смерти от его рук, хотя сам маньяк признал вину в 56 преступлениях. Есть версия, что жертвами маньяка могли стать более 65 человек. Одного из самых жестоких маньяков в истории арестовали 20 ноября 1990 года.

Андрей Чикатило. Фото: wikipedia.org

Суд над Чикатило начался 14 апреля 1992 года. В здании Ростовского городского суда Чикатило изображал помешательство: кричал, оскорблял судей, государственного обвинителя и присутствующих в зале, обнажал половые органы. Однако проводившаяся трижды судебно-психиатрическая экспертиза показала его полную вменяемость.

Первая жертва

Официально свое первое убийство маньяк-потрошитель совершил в 1978 году. Жертвой стала 9-летняя ученица второго класса Елена Закотнова. Через год за это преступление расстреляли Александра Кравченко, а в 1990 году тот приговор отменили, так как убийство девочки взял на себя Чикатило.

Но донской оперативник Анатолий Евсеев, который 20 ноября 1990 года защелкнул наручники на запястьях Чикатило, уверен, что убийцей был всё же Кравченко, и именно эта история стала толчком для ростовского маньяка. «Он был очень внушаемым. Кравченко убил Леночку в Шахтах около реки Грушевки. Неподалеку у Чикатило была мазанка, купленная втайне от жены. Он мог видеть следственный эксперимент, слышать подробности расправы. И в какой-то момент сам поверил, что девочку убил он», — рассказывал корреспонденту 161.ru Анатолий Евсеев, отдавший службе в милиции половину жизни. Он выслеживал маньяка несколько лет, а потом ездил с ним по всей стране — по местам, где тот расправлялся со своими жертвами.

Евсеев напомнил, что маньяк рассказывал в мельчайших подробностях про все свои убийства. А в случае с Леночкой путался. Да и «техника» расправы, по словам ветерана МВД, отличалась. «Чикатило выбивал ножом глаза жертвам. А у Лены были просто надрезы в области глаз. Чикатило бил ножом в грудную клетку, а у Закотновой ножевые ранения зафиксировали в области живота. Я считаю, что это убийство, приписанное вначале Кравченко, а позже — Чикатило, совершил первый. Но для Чикатило это стало отправной точкой», — настаивает Евсеев.

В сентябре 1981 года на левом берегу Дона нашли труп 17-летней проститутки Ларисы Ткаченко. Во рту были комки грязи, соски откушены. Затем меньше чем через год обнаружили труп 12-летней девочки, так же зверски убитой. Кровавый сериал начался…

Первый арест

Фоторобот «Ростовского Потрошителя». Фото: wikipedia.org

В поле зрения правоохранителей маньяк попал только через 5 лет. В 1984 году у Чикатило был всплеск активности: он убил 15 человек, а общее число его жертв к тому времени достигло 32.

14 сентября участковые Александр Заносовский и Шайх-Ахмед Ахматханов задержали одного подозрительного командированного: он приставал к девушкам в общественном транспорте, прямо на автовокзале с ним занималась оральным сексом проститутка. Этим командировочным был Андрей Чикатило. В его портфеле нашли грязное полотенце, кухонный нож, банку вазелина, кусок мыла и два мотка шпагата. Чикатило объяснил такой странный набор спецификой своей работы снабженца. Мол, верёвка используется для подвязывания разваливающейся коробки, нож — для обрезки лишнего конца верёвки, а вазелин — для бритья. И ему поверили. Тем более что в портфеле нашли ещё и удостоверение внештатного сотрудника милиции.

Была в деле Чикатило ещё одна странность, сыгравшая на руку убийце. У него взяли кровь на анализ, группа крови оказалась второй. Группа же спермы, которая была обнаружена на трупе одной из жертв, Димы Пташникова, — четвёртой. Потом нашлось объяснение этому: у Чикатило якобы было «парадоксальное выделительство», и это обеспечило ему алиби. Однако на самом деле анализ обнаруженной спермы дал неправильный результат из-за так называемой микробной обсеменённости материала.

Но в 1984-м Чикатило отпустили. А потом ещё раз поймали и даже приговорили… к году исправительных работ за кражу аккумулятора. Ещё и выгнали из партии. Кстати, этот год он не отработал: через 3 месяца освободили за примерное поведение. За 6 лет, которые прошли с того момента до его окончательной поимки, он, по официальным данным, убил и расчленил ещё более 20 человек.

Операция «Лесополоса»

В 1985 году на Дону объявили операцию «Лесополоса», ведь именно в лесах недалеко от железнодорожного полотна находили тела убитых. Благодаря сотрудничеству с ростовским психиатром Александром Бухановским милиция исключила из числа подозреваемых стоящих на учёте психов, несовершеннолетних, онанистов и гомосексуалистов. Вырисовался четкий портрет потрошителя: сексуальный маньяк, вероятно, водитель или человек, который часто ездит в командировки, передвигается по железной дороге.

Три года шла операция, за это время нашли сотни людей с сексуальными отклонениями, раскрыли десятки убийств и изнасилований. Но того самого маньяка взять не удавалось… Задержали Чикатило только в ноябре 1990 года — как раз возле железнодорожной платформы Лесхоз. Он выходил из леса, где убил 22-летнюю Светлану Коростик. Милиционер обратил на него внимание из-за нестандартной одежды. В этот лес чаще всего ходят грибники, а этот мужчина был в костюме и с галстуком. Грибник в таком виде, да ещё и в ноябре — нонсенс.

Но больше Чикатило уже никого не убьет. С того момента за ним установили наблюдение.

Оперативник Евсеев был в группе захвата. Задерживать маньяка решили по месту его жительства, в Новочеркасске. 20 ноября он пошёл делать рентген пальца, который прокусила предпоследняя жертва. «Потом пошел через парк в кафе. В руках была авоська, а в ней — трехлитровый баллон с пивом, — рассказывает Евсеев. — Чикатило заглянул в кафе, а на выходе мы его „взяли“ и повели к машине. Он сказал лишь одно: „Я арестован?“ Всю дорогу до Ростова он не проронил ни слова».

Оперативник вспоминает, что у маньяка не мелькнуло даже мысли, что его задерживают за убийства. Потрошитель был уверен, что всё это из-за постоянных жалоб на начальство. «Он был сутяжником и склочником. Писал жалобы даже Горбачеву», — рассказывает Анатолий Иванович.

«Надо было изучать»



Памятник одной из жертв Чикатило, Ирине Карабельниковой, воздвигнутый её отцом на месте убийства. Фото: wikipedia.org

С этого дня вплоть до вынесения приговора Евсеев постоянно находился рядом с убийцей. «Я был начальником конвоя. Мотался с Чикатило по всей стране на следственные эксперименты, а однажды даже ночевал с ним в камере — убийца боялся расправы и потребовал, чтобы я спал рядом с ним», — вспоминает ветеран МВД. Анатолий Евсеев признается, что во время общения с Чикатило «в груди частенько клокотало всё от ярости». «Но всё же я считаю, что не надо было расстреливать Чикатило. Надо было изучить его болезнь более глубоко», — говорил он.

Как на суде Чикатило не растерзали родные его жертв — загадка. 220 томов уголовного дела. Более 50 погибших. «Я провожу судебное разбирательство открытым, никаких тайн не будет, — заявил журналистам до начала процесса судья Акубжанов. — Пусть этот суд нас хоть чему-нибудь научит… Чтобы такое больше не повторилось никогда и нигде. В газетах имя того, кому предъявлено обвинение, до сих пор не названо. Я считаю, всё надо называть своими именами».

Чикатило расстреляли 14 февраля 1994 года. В этот день в Ростовской области было 17 градусов мороза. Маньяка забирали из тюрьмы на УАЗе. Его вели без шапки и в наручниках. В 2004 году один из участников экзекуции раскрыл «АиФ» подробности последних минут жизни Чикатило, запретив лишь называть свое имя.

Из-за высокого роста и наручников осужденный никак не мог влезть в машину. Кто-то бесцеремонно подтолкнул его сзади, а находившиеся в машине люди втащили внутрь. Чикатило застонал, но не проронил ни слова. Попытка втиснуть его в специально оборудованную тесную кабинку результата не дала. Так и остался он сидеть на полу, у ног охранявших его людей. Примерно через час процессия прибыла на место. «Внешне Чикатило был спокоен. Наверное, поверил конвоирам, сказавшим, что его везут в Москву на обследование», — вспоминал тогда аноним. Собственно, толком испугаться он так и не успел. В 20:00 маньяка расстреляли.

Уже в наше время Чикатило, которого называли «Ростовским потрошителем», обошел по числу загубленных жизней «ангарский маньяк» — бывший милиционер Михаил Попков, сознавшийся в 81 убийстве.