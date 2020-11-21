Агутин стал победителем музыкального конкурса в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Российский музыкант и исполнитель Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition, сообщается на сайте конкурса.

Композиция Just а Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita! которую Агутин создал совместно с американцами Элом Ди Меолой (гитарист) и Алексом Сино (продюсер), заняла первое место в категории World Music ("Мировая музыка"). Кроме того, эта песня вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only ("Только текст") за лучший текст музыкального произведения.

Победа в этой номинации досталась американцам Биллу Дженкинсу и Тристану Мэттьюсу за песню Thicker Than Rain. В финал конкурса прошел и российский гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream была номинирована в категории Instrumental ("Инструментальная музыка"), но не признана лучшей.

25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса. Обладатель Гран-при, как сообщают организаторы, получит вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, обладатели второго места – подарки на сумму девять тысяч долларов, а за третье на сумму 6,5 тысячи долларов. Победитель в каждой номинации получит памятные подарки общей стоимостью 2,2 тысячи долларов, обещают организаторы.

Помимо Агутина, среди музыкантов-иностранцев, занявших первое место в своих категориях, - музыкант из Швеции, победивший в категории духовной музыки, а также исполнительница из Канады, победившая в категории детской музыки.

USA Songwriting Competition вручается ежегодно с 1996 года, нынешний конкурс стал 25-м.