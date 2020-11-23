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Переехавшая в Израиль звезда Купаловского театра написала свою первую книгу

23.11.2020 11:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская певица и актриса Анна Хитрик написала свою первую книгу. Она называется «Снежка и Мышка» и адресована детям. Об этом сообщается в фейсбуке на странице частного театра книг «Дом черной совы», который основала Хитрик.


— «Снежка и Мышка» — это снежно-нежная история про девочку Машу, которую мама ласково называла Мышка, и ее сказочного друга Снежку, — говорится в анонсе.

Первый тираж уже готовится к печати и поступит в продажу в декабре. Можно сделать предзаказ — доставка работает по всему миру.


Фото: facebook.com/blackowlhouse

Анна Хитрик — звезда Купаловского театра, а также солистка музыкальных групп «Детидетей» и S°unduk. В сентябре 2017 года она вместе с мужем Сергеем Руденей переехала в Израиль — ради своего ребенка, которому поставили диагноз «аутизм».

TUT.BY делал большое интервью с Хитрик о ее жизни в Израиле.

 
 
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Белорусская певица и актриса Анна Хитрик написала свою первую книгу. Она называется «Снежка и Мышка» и адресована детям.
 
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