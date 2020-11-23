В Витебске на месте закрашенного мурала с Ниной Багинской - новое граффити. И оно - про карму

Источник материала: Tut.by

Помните граффити, посвященное Нине Багинской на стене частного дома в Витебске, которое просуществовало 48 часов, пока его не закрасили? Автор работы — художник Глеб Каштанов — создал на его месте новый рисунок. На этот раз — про карму для коммунальников.



Фото предоставлено Глебом Каштановым

— В этой работе я переключился на тему философии (человеку возвращается все, что он сделал — и плохое, и хорошее) и юмора. Сейчас такое время, что хочется, чтобы арт доставлял позитив и существовал долго, — рассказал TUT.BY Глеб Каштанов.



Фото предоставлено Глебом Каштановым



Фото предоставлено Глебом Каштановым

Напомним, в начале октября витебский художник Глеб Каштанов сделал ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» — с известной минской активисткой Ниной Багинской. Новая версия шагаловской работы появилась на стене здания на улице 4-й Чкалова, 7. Это частная территория: дом принадлежит отцу художника.

Мурал просуществовал 48 часов: поверх граффити коммунальники нанесли серую краску . Часть работы — портрет Нины Багинской — Глеб Каштанов все же восстановил. Однако работники ЖКХ снова пришли и уничтожили рисунок.



Таким было граффити, пока его не закрасили работники ЖКХ. Фото предоставлено Глебом Каштановым