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В Витебске на месте закрашенного мурала с Ниной Багинской - новое граффити. И оно - про карму

23.11.2020 17:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните граффити, посвященное Нине Багинской на стене частного дома в Витебске, которое просуществовало 48 часов, пока его не закрасили? Автор работы — художник Глеб Каштанов — создал на его месте новый рисунок. На этот раз — про карму для коммунальников.


Фото предоставлено Глебом Каштановым

— В этой работе я переключился на тему философии (человеку возвращается все, что он сделал — и плохое, и хорошее) и юмора. Сейчас такое время, что хочется, чтобы арт доставлял позитив и существовал долго, — рассказал TUT.BY Глеб Каштанов.


Фото предоставлено Глебом Каштановым

Фото предоставлено Глебом Каштановым

Напомним, в начале октября витебский художник Глеб Каштанов сделал ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» — с известной минской активисткой Ниной Багинской. Новая версия шагаловской работы появилась на стене здания на улице 4-й Чкалова, 7. Это частная территория: дом принадлежит отцу художника.

Мурал просуществовал 48 часов: поверх граффити коммунальники нанесли серую краску. Часть работы — портрет Нины Багинской — Глеб Каштанов все же восстановил. Однако работники ЖКХ снова пришли и уничтожили рисунок.


Таким было граффити, пока его не закрасили работники ЖКХ. Фото предоставлено Глебом Каштановым

 
Теги: Витебск
 
 
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Помните граффити, посвященное Нине Багинской на стене частного дома в Витебске, которое просуществовало 48 часов, пока его не закрасили? Автор работы - художник Глеб...
 
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