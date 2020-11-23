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В Витебске на месте закрашенного мурала с Ниной Багинской - новое граффити. И оно - про карму
23.11.2020 17:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните граффити,
— В этой работе я переключился на тему философии (человеку возвращается все, что он сделал — и плохое, и хорошее) и юмора. Сейчас такое время, что хочется, чтобы арт доставлял позитив и существовал долго, — рассказал TUT.BY Глеб Каштанов.
Напомним, в начале октября витебский художник Глеб Каштанов сделал ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» — с известной минской активисткой Ниной Багинской. Новая версия шагаловской работы появилась на стене здания на улице 4-й Чкалова, 7. Это частная территория: дом принадлежит отцу художника.
Мурал просуществовал 48 часов: поверх граффити коммунальники
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Помните граффити, посвященное Нине Багинской на стене частного дома в Витебске, которое просуществовало 48 часов, пока его не закрасили? Автор работы - художник Глеб...
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