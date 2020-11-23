«В безопасности. Спасибо, конспиративный дом». Лидер группы «Стары Ольса» уехал в Украину

Источник материала: Tut.by

Музыкант Змитер Сосновский, лидер группы «Стары Ольса», уехал в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.



Змитер Сосновский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У Кіеве, у сяброў, у бяспецы. Успаміны напішу. Дзякуй: Віктаравіч, мая сям’я, выратавальная сям’я, канспіратыўны дом, гараж, пацаны, Сандры з Познані, Філу з Мінеапаліса, Антону з Тэхаса, пастару Рычарду, Панкевічу, Карыне і Жэні, палкоўніку. І яшчэ гары добрых людзяў! Жыве вечна! Мы пераможам! — написал Сосновский.

13 ноября 2020 года Сосновский был задержан в Клецке, где стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Три дня спустя он получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

18 ноября музыкант вернулся домой.

— Вярнуўся ў Менск, а тут шукаюць па пад’ездзе, з маёй фоткай, на сходах размова нейкіх — вырашалі, як ламаць мае дзверы. Усіх абдымаю, я на лыжы, — написал он в фейсбуке.

В кратком комментарии TUT.BY он подтвердил, что его отъезд связан с этими обстоятельствами.

«Стары Ольса» — известная группа, которая исполняет средневековую белорусскую музыку. В 2016 году TUT.BY делал с Сосновским большое интервью о гастролях коллектива в США.