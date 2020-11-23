«Сколько Господь мне даст, столько и проживу». Легендарный актер Регимантас Адомайтис рассказал об онкологии

Источник материала: Tut.by

«У меня онкология. Сколько Господь мне даст, столько и проживу», — признался в интервью российскому порталу eg.ru литовский актер Регимантас Адомайтис, пишет delfi.lt.



Регимантас Адомайтис. Фото: kino-teatr.ru

Рак у него нашли 10 лет назад. Раньше актер активно участвовал в различных связанных с театром и кино проектах, а сейчас больше всего времени проводит дома. Адомайтис сказал, что после сложных операций у него болят ноги. Да и возраст дает о себе знать — идет 84-й год.

«Старость пришла, и никуда не убежишь от нее. Зато молодость и вообще вся жизнь у меня яркая была, не на что жаловаться. А старость — не радость. То там, то тут болит. И чем дальше, тем больше. Но от этого еще никто не смог уберечься», — сказал актер.

«У меня онкология. Не очень хочется обсуждать эту тему. Вначале я лечился, сделал несколько операций у нас в Вильнюсе. Но теперь устал и бросил это дело. Сколько Господь мне даст, столько и проживу. Я оптимист, живу сегодняшним днем», — продолжил он.

По его словам, живет он на актерскую пенсию, кроме того, по дому помогает младший сын Миндаугас, он выходит с отцом погулять. Сын женат, с женой на выходные он уезжает в небольшой домик, в деревню. «А во время рабочей недели Миндаугас рядом со мной. Жду его с работы, чтобы вместе поужинать. Я, кстати, вкусно умею готовить. И с некоторых пор называю себя кулинаром, а не актером», — шутит Адомайтис.

Он признал, что так и не пришел в себя после смерти любимой супруги. Эугения Байорите ушла из жизни в 2011 году, она скончалась от гепатита С. Двое старших сыновей актера живут за границей: средний с семьей живет в Лондоне, а старший долгое время жил в США, а во время пандемии вернулся в Вильнюс и работает в сфере ИТ.