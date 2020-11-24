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Восстановлен костел, где был похоронен последний король Речи Посполитой
24.11.2020 11:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Волчине, деревне в Каменецком районе, состоялась первая имша в местном Троицком костеле,
Бискуп Пинский Антоний Демьянко совершил обряд благословления восстановленного костела.
Троицкий костел бы построен в 1729—1731 годах за средства краковского кастеляна Станислава Понятовского. Когда у него родился сын Станислав Август, последний король Речи Посполитой, его крестили именно в этой церкви.
В 1938 году останки Понятовского, умершего в Петербурге, передали Польше (Волчин тогда являлся частью ее территории) и похоронили в костеле.
В середине 1950-х годов костел закрыли и передали колхозу, который использовал его как склад. Захоронение последнего короля было разграблено. В 1988-м часть сохранившихся останков Понятовского передали в Варшаву.
В 2007-м здание передали верующим, спустя два года началось восстановление костела, которое наконец-то завершилось.
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В Волчине, деревне в Каменецком районе, состоялась первая имша в местном Троицком костеле.
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