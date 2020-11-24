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Восстановлен костел, где был похоронен последний король Речи Посполитой

24.11.2020 11:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Волчине, деревне в Каменецком районе, состоялась первая имша в местном Троицком костеле, пишет catholic.by.


Троицкий костел в Волчине. Фото: Оксана Бровач, catholic.by

Бискуп Пинский Антоний Демьянко совершил обряд благословления восстановленного костела.

Троицкий костел бы построен в 1729—1731 годах за средства краковского кастеляна Станислава Понятовского. Когда у него родился сын Станислав Август, последний король Речи Посполитой, его крестили именно в этой церкви.

В 1938 году останки Понятовского, умершего в Петербурге, передали Польше (Волчин тогда являлся частью ее территории) и похоронили в костеле.


Троицкий костел в Волчине до восстановления. Фото: Wikipedia Commons

В середине 1950-х годов костел закрыли и передали колхозу, который использовал его как склад. Захоронение последнего короля было разграблено. В 1988-м часть сохранившихся останков Понятовского передали в Варшаву.

В 2007-м здание передали верующим, спустя два года началось восстановление костела, которое наконец-то завершилось.

 
 
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В Волчине, деревне в Каменецком районе, состоялась первая имша в местном Троицком костеле.
 
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