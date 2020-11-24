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В Институте истории не продлили контракты уже четырем сотрудникам
24.11.2020 14:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководство Института истории не продлило контракт с белорусским историком Андреем Радоманом. Информацию об этом он подтвердил TUT.BY. Это уже четвертое непродление контракта с сотрудниками института за эти дни.
Радоман получил соответствующее уведомление за подписью Вадима Лакизы, заместитель директора Института истории по научной части
Ранее стало известно, что в институте не будет работать
Ранее в комментарии TUT.BY Вадим Лакиза заявил, что в непродлении контактов нет политики.
— У нас завяршаецца дзяржаўная пяцігадовая праграма навуковых даследаванняў. Пад гэтую праграму калісьці фарміраваўся калектыў. Сёння ў Інстытуце ў вялікай колькасці людзей сканчваюцца кантракты. Большасць з іх атрымае ўведамленні пра непрацяг кантактаў. Акрамя таго, фарміруецца новая структура на наступныя гады. З’явяцца новыя аддзелы, будзе пэўнае ўзбуйненне. Усе гэтыя пытанні ставіліся перад загадчыкамі аддзелаў. Што тычыцца мяне, то я падпісваю гэтыя дакументы па пасадзе.
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Руководство Института истории не продлило контракт с белорусским историком Андреем Радоманом. Информацию об этом он подтвердил TUT.BY.
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