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Выставка к 90-летию Владимира Короткевича в Национальной библиотеке Беларуси

25.11.2020 22:09 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Эксклюзивные экслибрисы и книги из кабинета Владимира Короткевича. Национальная библиотека Беларуси подготовила выставку к 90-летию знаменитого белорусского писателя. Автор произведений, которые стали классикой отечественной литературы - "Дзікае паляванне караля Стаха", "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", "Сівая легенда" - оставил после себя не только богатое творческое наследие. На выставке посетители увидят, какие рукописи, старопечатные и редкие издания хранились в его личном собрании книг. Основное место отвели экслибрисам. Большинство из них сделано самим писателем с изображением Скорины, Гусовского. Интерес вызовут и экслибрисы, созданные для Короткевича известными художниками.

В экспозиции представлены и личные книги автора с дарственными надписями и автографами родных, товарищей и учителей, литературных прототипов. Выставка подготовлена совместно с хранителями наследия Владимира Короткевича - семьей племянницы писателя Елены Синькевич. Выставка доступна до 17 января.

 
 
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Эксклюзивные экслибрисы и книги из кабинета Владимира Короткевича. Национальная библиотека Беларуси подготовила выставку к 90-летию знаменитого белорусского...
 
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