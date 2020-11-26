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Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"
26.11.2020 12:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в продолжении киносаги "Фантастические твари": официальную информацию опубликовало издание IndieWire.
Депп был вынужден
Как сообщило издание IndieWare со ссылкой на компанию Warner Bros, новым злодеем в "Фантастических тварях" станет звезда сериала "Ганнибал" - Мадс Миккельсен.
© AFP 2020 / VALERY HACHE
Датский актер Мадс Миккельсен
Интересно, что совсем недавно Миккельсен шутливо кокетничал, заявляя, что о своем участии узнал из СМИ, но поклонники тут же предположили, что актер просто ждал подписания контракта. По мнению зрителей, датчанин станет лучшим Грин-де-Вальдом и даже сможет потягаться с самим Джонни Деппом.
Напомним, что премьера продолжения "Фантастических тварей" запланирована на июль 2022 года.
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