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Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

26.11.2020 12:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в продолжении киносаги "Фантастические твари": официальную информацию опубликовало издание IndieWire.

Депп был вынужден отказаться от роли в знаменитой саге из-за скандала в суде с британским изданием The Sun. После этого создатели фильма принялись искать нового злодея Грин-де-Вальда, и, кажется нашли идеального кандидата на эту роль.

Как сообщило издание IndieWare со ссылкой на компанию Warner Bros, новым злодеем в "Фантастических тварях" станет звезда сериала "Ганнибал" - Мадс Миккельсен.

© AFP 2020 / VALERY HACHE
Датский актер Мадс Миккельсен

Интересно, что совсем недавно Миккельсен шутливо кокетничал, заявляя, что о своем участии узнал из СМИ, но поклонники тут же предположили, что актер просто ждал подписания контракта. По мнению зрителей, датчанин станет лучшим Грин-де-Вальдом и даже сможет потягаться с самим Джонни Деппом.

Напомним, что премьера продолжения "Фантастических тварей" запланирована на июль 2022 года.

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Из-за скандального обвинения в суде франшиза потеряла главного злодея. Но ненадолго - спасение пришло от звезды сериала "Ганнибал".
 
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