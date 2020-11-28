Три «группы Дятлова». Истории погибших туристов, о которых не снимут кино

Источник материала: Tut.by

Туристическую группу Игоря Дятлова не оставляют в покое. Бесконечный поток статей о «мистической тайне», масса телепередач, фильм ужасов, а теперь вот и телесериал. И все, кто берется за сюжет, рассуждают о неких «секретных документах», обещая «раскрыть тайну».



Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Слева от палатки поисковики. Фото: Wikipedia Commons

Не уникальный случай

Никому из гоняющихся за сенсациями нет дела до того, что никакой тайны в действительности давно не существует. Для увлеченных лыжных туризмом ее не было практически с самого начала: все ответы на вопросы появились еще во время поисковых работ.

Главное же заключается в том, что трагедия группы Дятлова не является уникальной. И до той, как называются подобные ЧП на языке туристов, аварии, и после нее происходили случаи, которые при желании можно было бы объявить «загадочными и мистическими».

Но желающих не оказалось, поэтому расследования проходили спокойно и рутинно.

Гибель группы Михаила Кореня: ответы в дневнике

В марте 1971 года две группы туристов из БССР отправились в лыжный поход в Саянах (в Сибири). Маршрут, согласно принятой классификации, оценивался по 5-й категории сложности: допуск в подобные походы получали лишь опытные спортсмены. В группу Михаила Кореня, помимо него, входили Федор Гимеин, Александр Фабрисенко, Игорь Корнеев, Владимир Скакун, Анна Нехаева, Арон Крупп, Александр Носко, Вадим Казарин.

До первого перевала на маршруте группа Кореня добралась оленьих упряжках, после чего туристы продолжили движение на лыжах. Правда, порой приходилось нести их на себе, поскольку в тот сезон было мало снега. Однако затем начались сильные снегопады.

К 10 апреля группа Кореня не вышла на контрольную точку, после чего начались поиски. Военные вертолетчики заметили на перевале Тофаларский Ключ поваленную ветром палатку. Прибывшие спасательные группы были ограничены в действиях из-за высокой лавиноопасности. Поиски вели в тех районах, к которым можно было подступиться.

Первая смена поисковиков отработала безрезультатно три недели, затем ее сменила вторая. 13 мая 1971 года завершала работу вторая спасательная партия. В этот день удалось обнаружить первые три тела погибших. В последующие трое суток были найдены тела восьми из девяти членов группы. Некоторых погибших пришлось доставать из-под 10-метровой толщи снега.

Последним спустя еще две недели нашли тело Корнеева. Он был самым опытным в группе, и сделанные им записи позволили узнать о том, что случилось.

Поход, несмотря на сильный снегопад, до 22 марта проходил успешно. Группа подошла к перевалу Тофаларский ключ, он же Пихтовый перевал, и остановилась на ночевку, намереваясь начать подъем на следующее утро. Выполнить этот план не удалось из-за обострения язвенной болезни у одного из членов группы. Три дня туристы оставались на месте, при этом продолжались мощные снегопады. 24 марта разведчики, направленные Коренем вперед по маршруту, сообщили об образовании на скалах огромных снежных карнизов. Угроза схода лавин стала максимальной. Несмотря на это, утром 25 марта группа начала движение. Корнеев, упаковывавший палатку, несколько отстал от остальных. В этот момент на группу сошла лавина.

Корнеев оказался на краю лавины, что позволило ему выбраться. В течение четырех дней он пытался спасти хотя бы кого-нибудь из своих товарищей. Когда стало ясно, что усилия напрасны, он записал в дневник все случившееся и решил возвращаться. Но буквально в нескольких сотнях метров от места первой трагедии его тоже настигла лавина.

Гибель группы Михаила Кузнецова: замерзшие в горной тундре



Обелиск на месте Чивруайской трагедии, вблизи от места, где нашли тела пятерых туристов с неустановленной палаткой. Фото: Commons.wikimedia.org

В январе 1973 года группа студентов Куйбышевского авиационного института отправилась в лыжный турпоход на Кольский полуостров. Маршрут 2-й категории сложности от посёлка Ревда до Кировска был рассчитан на шесть дней.

Возглавляли группу 24-летний Михаил Кузнецов и 23-летний Валентин Землянов, также опытными были 23-летний кинооператор Илья Альтшулер и 26-летняя Лидия Мартина. Также в поход отправились шесть первокурсников: 18-летние Александр Новоселов и Юрий Ушков, 17-летние Артем Лекант, Сергей Гусев, Юрий Кривов и Анатолий Пирогов.

Тем же маршрутом, но на сутки позже, шла туристическая группа студентов МАИ. Они-то и обнаружили тела погибших при прохождении перевала в горах Ловозерских тундр, над рекой Чивруай. Сообщить о ЧП группа МАИ смогла только после того, как добралась до Кировска. На место ЧП выдвинулись представители правоохранительных органов и спасатели.

Пять погибших лежали на палатке, остальных членов группы сразу найти не удалось. В марте 1973 года обнаружили тела Мартиной и Ушкова.

Начальник спасательной службы турклуба МАИ Владимир Борзенков, участвовавший в поисках, в 2019 году рассказывал RT: «Они укрылись за камнями, и их полностью замело снегом. Когда поднимался вертолёт, ветром от лопастей сдуло слой снега — и показалась рука». Еще двоих погибших нашли в апреле в 3 км от места обнаружения первых тел. Последним, уже после таяния снега, нашли Альтшулера.

По версии Борзенкова, группу погубило характерное для тех мест резкое изменение погоды.

«С помощью метеорологов нам удалось установить, что в том месте было резкое понижение температуры: столбик термометра опустился до -28 °С. Внезапно поднялся мощнейший ветер, порывы которого достигали 50 м/с (это 150 км/ч). Идти под таким ветром было невозможно, и ребята могли быстро выбиться из сил», — рассказывал он RT.

Туристы оказались на плато, где не было возможности укрыться, а палатку буквально срывало сильным ветром. В результате все члены группы — и те, кто остался на месте, и те, кто пытался найти укрытие, — умерли от переохлаждения. Вероятнее всего, руководители группы, получив информацию от метеорологов об ухудшении условий, не смогли должным образом оценить угрозу.

Гибель группы Михаила Еремкина: единственный выживший под толщей снега



Мемориальная доска в память о группе Дятлова. Фото: Wikipedia Commons

30 октября 1988 года на станции Полярный Урал высадилась команда лыжников-туристов из Сыктывкара. У них был запланирован учебно-тренировочный поход 2-й категории сложности. Команда была разделена на две группы: одну возглавлял Иван Белозеров, вторую — Михаил Еремкин. Также к сыктывкарцам присоединилась группа лыжников из Усинска.

Утром 31 октября группы вышли на маршрут, но к обеду погода испортилась. После обеда группа Белозерова приняла решение остаться на месте, ожидая улучшения метеоусловий, а группа Еремкина вместе с усинцами начала движение в направлении Собского перевала. Однако вскоре они вынуждены были вернуться на место стоянки.

Еремкин сразу пошел к Белозерову, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В его отсутствие члены группы установили палатки. Вернувшись, инструктор обратил внимание на то, что они установлены на не слишком удачном месте, но ничего менять не стал. Мощный снегопад заставлял членов группы Еремкина несколько раз счищать снег с палатки. Около 21:00 на них сошла лавина.

Палатка группы Белозерова находилась примерно в 70 метрах, и ее происшедшее не затронуло. Двое туристов из числа попавших под лавину, находившиеся на улице, сумели выбраться и поднять тревогу. К двум часам ночи членам группы Белозерова удалось достать из-под снега семерых, все они были мертвы. Помощь подоспела к утру. Из 14 туристов, попавших под лавину, погибли 13. Единственным, кого удалось вытащить живым, оказался старший группы Еремкин.

«Хлопок, треск, и все… Я успел пару раз вздохнуть глубоко, закричать… Ребята сбегали за помощью на станцию Полярный Урал. Меня откопали в полдень. Нас долго не могли найти, хотя палатка осталась на месте, ее просто прикрыло „доской“, — вспоминал впоследствии Михаил Еремкин. — Вина лежит на руководителях групп, то есть и на мне, так как под моим началом были неопытные ребята. Я даже не участвовал тогда в установке палатки, так как шел впереди. Воткнул в снег лыжи и предложил здесь поставить палатку. Но не настоял на этом, и палатку поставили в другом месте. До сих пор не могу себе этого простить».

«Доской» называют мощный пласт снега, который в лавиноопасный период представляет серьезную угрозу для туристов. Еремкин был убежден, что снежные «доски» — это один главных факторов риска на Полярном Урале, и трагедия группы Дятлова тоже была связана с «доской».

20 сентября 2011 года Еремкин погиб на Земле Франца-Иосифа. Во время запуска метеозонда на него напал белый медведь. Помощь пришла слишком поздно.

«Золотая жила» любителей псевдосенсаций



Памятник группе Дятлова. Фото: Wikipedia Commons

Приведенные выше случаи — капля в море подобных трагедий, о которых люди, представляющие себе туризм исключительно как увеселительные поездки по достопримечательностям, даже не слышали. И практически каждый раз убитые горем родственники искали альтернативное объяснение случившемуся, подозревая военных, сотрудников КГБ, инопланетян… Просто потому, что с сознанием того, что близкий человек погиб по чьей-то злой воле, а не из-за собственных ошибок, им легче жить.

Группе Дятлова не повезло дважды: сначала — во время рокового похода, а затем — в тот момент, когда их история попала в руки репортерам, увидевшим в этом сюжете «золотую жилу». И пошло-поехало: сегодня на дятловцах наживаются и журналисты, и экскурсоводы, и киноделы, и создатели сериалов. Никому из них правда неинтересна, поскольку она убивает интригу.

Впрочем, некоторые убеждены, что созданный вокруг группы Дятлова мистический ореол — лучшая память о погибших. Ведь о них в отличие от других коллег по туризму, разделивших страшную участь, помнят даже спустя десятилетия.