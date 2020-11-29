Посмотрите, как выглядят белорусские озера с высоты

Источник материала: Tut.by

Республиканский фонд развития туризма и поддержки дикой природы «Планета без границ» в рамках проекта «Все озера Беларуси» представил на краеведческом портале «Планета Беларусь» двести восемь озер Полоцкого района. Мы решили показать читателям наиболее интересные из них, сделанные фотографом Сергеем Плыткевичем.

Начнем с тех, которые видны каждому проезжающему по дороге Минск — Полоцк.





Озеро Яново расположено справа от дороги, на границе с Ушачским районом. У него очень изрезанная береговая линия, длина которой составляет около двадцати пяти километров, имеется множество заливов и полуостровов. Через озеро протекает речка с необычным названием Дива.





В окрестностях деревни Яново находится уникальное сооружение эпохи каменного века. Это валуны, уложенные в определенном порядке. Принято считать, что раньше это место выполняло роль своеобразной обсерватории. Однако ученые до сих пор не пришли к окончательному мнению относительно его назначения.





Озеро Щаты находится чуть ближе к Полоцку. Его легко опознать по двум военным мемориалам: «Поле ратной славы» и «Партизанам бригады имени К.Е. Ворошилова». Их хорошо видно с дороги.





Озеро Суя также можно увидеть прямо из окна автомобиля. Оно очень популярно у рыбаков. В теплое время года на нем всегда рыбацкие лодки, а зимой его оккупируют любители подледной ловли.





По левой стороне дороги напротив озера Суя находится большое озеро Гомель. На реке Дива, которая протекает через него, в 1936-м соорудили гидроэлектростанцию.





В Полоцком районе пять озер с названием Белое. А есть еще Белое большое и Белое малое! Мы покажем наиболее популярное у полочан — на фото озеро Белое возле деревни Азино. Оно является излюбленным местом жителей Полоцка и Новополоцка.





Озер с названием Черное в районе меньше — их всего три. Покажем одно, которое находится возле деревни Гендики.





Но самое удивительное, что и с названием Недружно в Полоцком районе есть три озера. Вот интересно, почему наши предки их так назвали? И почему их целых три? На фотографии — озеро Недружно, которое расположилось в глухом лесу между деревнями Дретунь и Краснополье.





Недалеко от него — уже на самой границе с Россонским районом и Россией — находится очень красивое лесное озеро Ведето. На озере остров, где кто-то заботливо построил настоящую парилку.





В Полоцком районе много красивых водных жемчужин, но среди них очень выделяется озеро Воронец. Оно растянулось вдоль реки Ушача и как бы является ее частью, но образует очень колоритные полуострова и заливы. На берегу Воронца в деревне Вороничи находится старинное городище.





Любителей изящного, безусловно, привлечет озеро Сёрдово, расположенное рядом с городским поселком Ветрино. На озере очень красивые острова, прямо с дороги Полоцк — Лепель можно увидеть советские доты предвоенного периода.



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Некоторые озера совместными усилиями создали красивые композиции. Вот на этой фотографии изображены озера Долгое и Круглое. Они находятся в лесном массиве между деревнями Гомель и Саломирье.





Рядом с деревней Саломирье лежит озеро Саломирское. Именно этим озером и завершаем наш краткий обзор. Возможно, в нашей стране и найдутся люди, которые не любят сало, но за мир ратуют все! К сожалению, в этом материале не хватило места для озер Волчье ухо, Пустое, Страдань, Пьяное. Но, возможно, мы еще вернемся к этой теме.