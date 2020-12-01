Абсурдный суд, устранение конкурентов и одиночество президента. Книги, которые напоминают современную Беларусь

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«Здесь складывается целый калейдоскоп персонажей и ситуаций — от бывшего президента, который бежит вместе с казной, до полицейского, который мечтает каждый день подавлять революции дубинкой. И, конечно, удивительный анчурийский народ: живущий в нищете, не теряющий оптимизма и надеющийся только на себя». Предлагаем вам книжную подборку из 7 романов, где можно распознать до боли знакомые черты нашей с вами современности.

«Осень патриарха». Габриэль Гарсия Маркес



Книга Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха». Фото: oz.by

Стареющий диктатор и тиран — что может быть скучнее? Только не для Маркеса! Латиноамериканский писатель создал настоящий байопик в духе магического реализма, где смешивается прошлое и настоящее, а будущее если и просматривается, то крайне неопределенное. Одним словом, не жизнь, а безнадежная версия «Ежика в тумане». Как бывает у всякого деспота, который потерял ощущение реальности.

«Осень патриарха» — вещь специфическая. Сложная композиция романа и фирменный витиеватый стиль автора делают чтение не самым простым. Однако книга стоит затраченных усилий. Тем более что тема более чем насущная. Обобщая в лице главного героя судьбы многих тоталитарных лидеров, Маркес пытается нащупать схожие для всех черты. Их множество, но главное — одиночество. И, разумеется, страх перед смертью, которая не только лишает диктатора всей власти, но и грозит бесславным забвением, а может, и грядущей расплатой.

«Короли и капуста». О. Генри



Книга О. Генри «Короли и капуста». Фото: oz.by

Для тех, кому не хватает карикатурного колорита за окном, можно отправиться в вымышленную О. Генри страну Анчурию. Здесь складывается целый калейдоскоп персонажей и ситуаций — от бывшего «бананового» президента, который бежит вместе с казной, до полицейского, который мечтает каждый день подавлять революции дубинкой. И, конечно, удивительный анчурийский народ: живущий в нищете, не теряющий оптимизма и надеющийся только на себя.

О.Генри, известный короткими новеллами, написал всего один роман — «Короли и капуста». Хотя и здесь остался верен себе: книга напоминает скорее сборник небольших историй, связанных общим сюжетом. Произведение, полное сатиры на бездарную власть и общественное устройство, где многое автоматически превращается в пародийную комедию, абсолютно точно заставит улыбаться и, возможно, грустить. Но, кажется, писатель находит причину для юмора в любой ситуации. Ведь порой только он примиряет человека с действительностью.

«Процесс». Франц Кафка



Книга Франца Кафки «Процесс». Фото: oz.by

Пожалуй, чаще Кафки в последнее время мы вспоминаем разве что Оруэлла. И совсем неудивительно. Трудно обойти стороной книгу, где ситуация правового дефолта доведена до высшей степени абсурда. Человек виноват без вины. Вся судебная система действует исключительно как карательный и репрессивный орган. А закон существует только для того, чтобы цинично насмехаться над ним.

«Процесс», разумеется, не только о юридическом сбое. Сюрреалистичный роман Кафки сосредоточен на человеке, который в конце концов бросает попытки побороть систему и ищет изъян в самом себе. Этого хочет государственный аппарат. Каждый должен ставить под сомнение правду и оправдывать ложь. В романе мастерски описана безумная и бессмысленная бюрократическая машина, которая подавляет свободы и права любого без исключения гражданина. Здесь как нельзя кстати вспоминаются строчки из басни Крылова: «У сильного всегда бессильный виноват… Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!».

«Вся королевская рать». Роберт Пенн Уоренн



Книга Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Фото: oz.by

Выборы — дело серьезное. Особенно если для «захвата» заветного кресла ты не гнушаешься ничем. Обман, подлог, запугивание и устранение конкурентов — вот основной арсенал в избирательной компании. Эти опции активно использует и Вилли Старк, главный герой романа Уоренна, выходец из социальных низов, популист и циник, мечтающий попасть в американский сенат. Проблемы начинаются в тот момент, когда Вилли сталкивается с представителями старых американских элит, где все еще котируются такие понятия, как честь и совесть.

«Вся королевская рать» — динамичный и увлекательный роман о безудержной жажде власти. Уоренн демонстрирует, что стремление реализовать свои политические амбиции во что бы то ни стало может оказаться губительным и даже смертельным. Книга, написанная в 40-х годах прошлого века как предупреждение для всех бойких новичков в политике, и сегодня не утратила своей остроты, продолжая вызывать в уме злободневные параллели.

«Праздник Козла». Марио Варгас Льоса



Книга Марио Варгаса Льосы «Праздник Козла». Фото: amazon.es

«Праздник Козла» — наверное, один из самых удачных и нашумевших романов Льоса, где писатель заостряет внимание на проблеме неограниченной власти в стране одного человека. Льосу тревожит, что подобные режимы разлагают не только узурпатора, но и само общество. За основу взята реальная историческая фигура — Рафаэль Леонидас Трухильо. Доминиканский диктатор, который руководил страной более тридцати лет. В конце жизни Трухильо был предан ближайшими друзьями и сторонниками, которые организовали против тирана заговор, свергли его и убили.

В отличие от многих латиноамериканцев, которые описывали жизни местных авторитарных лидеров, Льоса сосредотачивается на печальных нравственных последствиях режима для народа, а не на личности правителя. Вместо того чтобы постоянно указывать на «грехи» тирана, «Праздник Козла» напоминает про опасность внутренней несвободы и приспособленчества в каждом человеке. Невозможно освободиться, если главные кандалы ты надел на себя сам.

«Скотный двор». Джордж Оруэлл



Книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Фото: oz.by

Без Оруэлла не обойтись. И если в нашей книжной подборке про антиутопии мы упоминали его культовый роман «1984», то сейчас обратим внимание на не менее известную повесть «Скотный двор». Оруэлл задумал свой текст как гротескный шарж о советской истории и провале Октябрьской революции. Однако повесть получилась настолько универсальной, что и по сей день в ней можно увидеть пародии на многие современные политические системы.

Сюжет прост. Устранив человека, обитатели фермы объявляют о равноправии, свободе и счастье для каждого животного во дворе. На стене амбара они записывают семь заповедей, которые должны сохранять баланс и равновесие. Правда, ушлые свиньи со временем становятся лидерами и постепенно переписывают амбарные законы, утверждая, что «так и было». В конце концов самая харизматичная свинья берет верх над всеми и превращается в деспота. Заповедь остается тоже одна: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Занятно?

«Пятеро, которые молчали». Мигель Отеро Сильва



Книга Мигеля Отеро Сильвы «Пятеро, которые молчали». Фото: prodavinci.com

Врач, Капитан, Журналист, Бухгалтер, Парикмахер. Пять человек. Все они опасные политические преступники, которые дерзнули выступить против самой народной и самой лучшей власти в своей родной стране. За это каждый из них брошен в тюрьму. Каждый прошел пытки и издевательства в заключении, длительные унижения человеческого достоинства и выслушал изобретательные обвинения. Настолько изобретательные, что уже и вспомнить трудно, где они допустили ошибку. Под надзором агентов национальной безопасности узников перевозят самолетом в очередную тюрьму. Им остается только вспоминать свое прошлое и пересказывать друг другу истории из той жизни, где, как им казалось, они все еще были свободны.

Тонкий и трагичный роман венесуэльского писателя Мигеля Отеро Сильвы о временах кровавой диктатуры Переса Хименеса в Венесуэле пробуждает в читателях спектр эмоций. И определенно не оставляет безразличным. И возможно, сегодня, когда из-за обилия «горьких» новостей чувства притупляются, трудно найти более своевременное чтение. Беречь Человека в себе — вот о чем бесконечно напоминает нам литература. Возможно, стоит чаще к ней обращаться.