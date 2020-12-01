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Абсурдный суд, устранение конкурентов и одиночество президента. Книги, которые напоминают современную Беларусь
01.12.2020 10:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Здесь складывается целый калейдоскоп персонажей и ситуаций — от бывшего президента, который бежит вместе с казной, до полицейского, который мечтает каждый день подавлять революции дубинкой. И, конечно, удивительный анчурийский народ: живущий в нищете, не теряющий оптимизма и надеющийся только на себя». Предлагаем вам книжную подборку из 7 романов, где можно распознать до боли знакомые черты нашей с вами современности.
«Осень патриарха». Габриэль Гарсия Маркес
Стареющий диктатор и тиран — что может быть скучнее? Только не для Маркеса! Латиноамериканский писатель создал настоящий байопик в духе магического реализма, где смешивается прошлое и настоящее, а будущее если и просматривается, то крайне неопределенное. Одним словом, не жизнь, а безнадежная версия «Ежика в тумане». Как бывает у всякого деспота, который потерял ощущение реальности.
«Осень патриарха» — вещь специфическая. Сложная композиция романа и фирменный витиеватый стиль автора делают чтение не самым простым. Однако книга стоит затраченных усилий. Тем более что тема более чем насущная. Обобщая в лице главного героя судьбы многих тоталитарных лидеров, Маркес пытается нащупать схожие для всех черты. Их множество, но главное — одиночество. И, разумеется, страх перед смертью, которая не только лишает диктатора всей власти, но и грозит бесславным забвением, а может, и грядущей расплатой.
«Короли и капуста». О. Генри
Для тех, кому не хватает карикатурного колорита за окном, можно отправиться в вымышленную О. Генри страну Анчурию. Здесь складывается целый калейдоскоп персонажей и ситуаций — от бывшего «бананового» президента, который бежит вместе с казной, до полицейского, который мечтает каждый день подавлять революции дубинкой. И, конечно, удивительный анчурийский народ: живущий в нищете, не теряющий оптимизма и надеющийся только на себя.
О.Генри, известный короткими новеллами, написал всего один роман — «Короли и капуста». Хотя и здесь остался верен себе: книга напоминает скорее сборник небольших историй, связанных общим сюжетом. Произведение, полное сатиры на бездарную власть и общественное устройство, где многое автоматически превращается в пародийную комедию, абсолютно точно заставит улыбаться и, возможно, грустить. Но, кажется, писатель находит причину для юмора в любой ситуации. Ведь порой только он примиряет человека с действительностью.
«Процесс». Франц Кафка
Пожалуй, чаще Кафки в последнее время мы вспоминаем разве что Оруэлла. И совсем неудивительно. Трудно обойти стороной книгу, где ситуация правового дефолта доведена до высшей степени абсурда. Человек виноват без вины. Вся судебная система действует исключительно как карательный и репрессивный орган. А закон существует только для того, чтобы цинично насмехаться над ним.
«Процесс», разумеется, не только о юридическом сбое. Сюрреалистичный роман Кафки сосредоточен на человеке, который в конце концов бросает попытки побороть систему и ищет изъян в самом себе. Этого хочет государственный аппарат. Каждый должен ставить под сомнение правду и оправдывать ложь. В романе мастерски описана безумная и бессмысленная бюрократическая машина, которая подавляет свободы и права любого без исключения гражданина. Здесь как нельзя кстати вспоминаются строчки из басни Крылова: «У сильного всегда бессильный виноват… Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!».
«Вся королевская рать». Роберт Пенн Уоренн
Выборы — дело серьезное. Особенно если для «захвата» заветного кресла ты не гнушаешься ничем. Обман, подлог, запугивание и устранение конкурентов — вот основной арсенал в избирательной компании. Эти опции активно использует и Вилли Старк, главный герой романа Уоренна, выходец из социальных низов, популист и циник, мечтающий попасть в американский сенат. Проблемы начинаются в тот момент, когда Вилли сталкивается с представителями старых американских элит, где все еще котируются такие понятия, как честь и совесть.
«Вся королевская рать» — динамичный и увлекательный роман о безудержной жажде власти. Уоренн демонстрирует, что стремление реализовать свои политические амбиции во что бы то ни стало может оказаться губительным и даже смертельным. Книга, написанная в 40-х годах прошлого века как предупреждение для всех бойких новичков в политике, и сегодня не утратила своей остроты, продолжая вызывать в уме злободневные параллели.
«Праздник Козла». Марио Варгас Льоса
«Праздник Козла» — наверное, один из самых удачных и нашумевших романов Льоса, где писатель заостряет внимание на проблеме неограниченной власти в стране одного человека. Льосу тревожит, что подобные режимы разлагают не только узурпатора, но и само общество. За основу взята реальная историческая фигура — Рафаэль Леонидас Трухильо. Доминиканский диктатор, который руководил страной более тридцати лет. В конце жизни Трухильо был предан ближайшими друзьями и сторонниками, которые организовали против тирана заговор, свергли его и убили.
В отличие от многих латиноамериканцев, которые описывали жизни местных авторитарных лидеров, Льоса сосредотачивается на печальных нравственных последствиях режима для народа, а не на личности правителя. Вместо того чтобы постоянно указывать на «грехи» тирана, «Праздник Козла» напоминает про опасность внутренней несвободы и приспособленчества в каждом человеке. Невозможно освободиться, если главные кандалы ты надел на себя сам.
«Скотный двор». Джордж Оруэлл
Без Оруэлла не обойтись. И если в нашей
Сюжет прост. Устранив человека, обитатели фермы объявляют о равноправии, свободе и счастье для каждого животного во дворе. На стене амбара они записывают семь заповедей, которые должны сохранять баланс и равновесие. Правда, ушлые свиньи со временем становятся лидерами и постепенно переписывают амбарные законы, утверждая, что «так и было». В конце концов самая харизматичная свинья берет верх над всеми и превращается в деспота. Заповедь остается тоже одна: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Занятно?
«Пятеро, которые молчали». Мигель Отеро Сильва
Врач, Капитан, Журналист, Бухгалтер, Парикмахер. Пять человек. Все они опасные политические преступники, которые дерзнули выступить против самой народной и самой лучшей власти в своей родной стране. За это каждый из них брошен в тюрьму. Каждый прошел пытки и издевательства в заключении, длительные унижения человеческого достоинства и выслушал изобретательные обвинения. Настолько изобретательные, что уже и вспомнить трудно, где они допустили ошибку. Под надзором агентов национальной безопасности узников перевозят самолетом в очередную тюрьму. Им остается только вспоминать свое прошлое и пересказывать друг другу истории из той жизни, где, как им казалось, они все еще были свободны.
Тонкий и трагичный роман венесуэльского писателя Мигеля Отеро Сильвы о временах кровавой диктатуры Переса Хименеса в Венесуэле пробуждает в читателях спектр эмоций. И определенно не оставляет безразличным. И возможно, сегодня, когда из-за обилия «горьких» новостей чувства притупляются, трудно найти более своевременное чтение. Беречь Человека в себе — вот о чем бесконечно напоминает нам литература. Возможно, стоит чаще к ней обращаться.
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Абсурдный суд, устранение конкурентов и одиночество президента. Книги, которые напоминают современную Беларусь
Книжная подборка из 7 романов, где можно распознать до боли знакомые черты нашей с вами современности.
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