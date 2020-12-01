Усадьба с трудной судьбой. Как идет реконструкция дворца в Святске и как он выглядит сейчас

Источник материала: Tut.by

Старинный дворец в Святске, что в 25 километрах от Гродно, начали реставрировать в начале 2017 года и по планам первую часть дворцово-паркового комплекса должны открыть уже в начале следующего года. В левом флигеле планируют разместить гостиницу в стиле XIX века. В галерее будет работать ресторан, а в сохранившейся старинной части корпуса — мини-пивоварня. Сейчас во дворце продолжаются строительные работы. Читатели TUT.BY поделились фотографиями, как сейчас выглядит старинный комплекс.





Дворец в Святске был построен по проекту итальянца Джузеппе Сакко в конце XVIII века. Имение принадлежало роду Воловичей. При этом строить дворец начали в 1779 году при Юзефе Воловиче, а закончили при его сыне — Антонии. В конце конце XIX века родовые владения были проданы купцам из Меречи, потом Гумницким, которые разделили земли когда-то большой усадьбы. По большому счету дворец оказался никому не нужным, здание начало ветшать, а все что было внутри — разграбили. Комплекс сильно пострадал во время Первой мировой войны.





В 1920-х годах часть имения с дворцово-парковым ансамблем была отдана министерству здравоохранения Польши. В 1930—1933 годах здесь проводились реставрационные работы. В 1939 году во дворце открыли санаторий для наркозависимых. В советское время здесь сначала был госпиталь, а потом — санаторий для больных туберкулезом.













В 2009 году комплекс был передан ОАО «Санаторий Озерный», но долгое время старинное здание было законсервировано.

И только в 2017 году здесь начались реставрационные работы.

В августе этого года посмотреть, как продвигаются работы по реставрации приезжал тогдашний министр культуры Юрий Бондарь и (уже бывший) губернатор Гродненской области Владимир Кравцевич.













Тогда он говорил , что взаимодействие с частным бизнесом в рамках реконструкции дворца позволит последовать тому замыслу, который был заложен в усадьбу еще около двухсот лет назад. Сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд: любые изменения в проекте сопровождаются серьезными научными изысканиями и творческими дебатами, но сроки должны соблюдаться.

На встрече были озвучены даты ввода первой части дворцово-паркового комплекса — в крайнем случае это начало следующего года. Также планировалось, что в конце этого года дворец уже смогут посещать туристы, однако на данный момент попасть внутрь — проблематично.

Полностью окончить строительно-реставрационные работы во дворце планируют, судя по табличке на входе, в 2025 году.









По планам, в левом флигеле разместится гостиница в стиле XIX века. В левой галерее будет работать ресторан, а в сохранившейся старинной части корпуса — мини-пивоварня. В правой галерее должен быть зимний сад и рекреационная зона. В хозкорпусе планируется воссоздать конюшню с каретной, а также кузницу. Здесь же может появится бар. Также со временем благоустроят территорию вокруг усадьбы и воссоздадут парк, который здесь когда-то был.





Кстати, во время реставрационных работ, строители нашли под слоем краски исторические росписи. Фрагменты обнаружили около парадной лестницы.













Также во дворце сохранилась роспись романтического зала с изображением неба на потолке и пейзажных зарисовок на стенах. Эти изображения также планировали отреставрировать.



