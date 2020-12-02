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Белорусский айтишник обработал нейросетями популярную советскую кинокомедию. Посмотрите, что получилось

02.12.2020 15:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский айтишник Станислав Придыбайло (однофамилец российского журналиста) обработал нейросетями советскую киноклассику — комедию «Девчата», которая вышла на экраны в 1961 году. О своем опыте Станислав рассказал TUT.BY.


Станислав Придыбайло. Фото: личный архив

Идея обработать фильм родилась у него, когда белорус изучал кинохронику Гомеля.

— Я подумал, как было бы здорово восстановить ее и детально взглянуть на историю, о которой там рассказывается. Уточню, что это не совсем реставрация. Нейронные сети лишь предугадывают, «как бы могло быть» в зависимости от своей модели и «натренированности».

Станислав находил кинохроники, в которых удалял шумы, осуществлял колоризацию, повышал частоту и разрешение. Эти работы (преимущественно гомельскую хронику) можно увидеть тут. Кстати, многие оригиналы публиковались в Сети благодаря TUT.BY и Белорусскому государственному архиву кинофотофонодокументов.

Видео: UP STUDIO

По словам Станислава, он показал архиву свои работы и предложил популяризировать белорусскую кинохронику и приобщать к ней людей.

— Было интересно делать подобного рода обработку, показывать ее пользователям, после чего переходить к просмотру оригинала. В ответ архив позвал меня на работу (улыбается). Съезжу к ним, научу их обрабатывать нейронные сети.

Видео: UP STUDIO

Почему в этом году белорус взялся именно за «Девчат»? По словам Станислава, этот фильм очень нравился ему, он часто смотрел его на Новый год. Свою роль сыграла и его знакомая, которая однажды сказала: «А сможешь такое сделать?». «Вот я и бросил себе вызов», — улыбается белорус. Кроме того, ему было интересно получить такой опыт.

— Обрабатывал фильм в свободное от работы время (а его мало). В общем и целом на него ушло примерно 60 человеко-часов.

Спрашиваем, зачем он этим занимался.

— Мне было интересно, это потрясающий опыт. А еще мне хотелось, чтобы любимые люди, друзья и знакомые, которые также любят этот фильм, посмотрели его перед Новым годом в другом качестве.

Видео: UP STUDIO

— А как с авторским правом?

— Когда я залил фильм на YouTube, предсказуемо сработала блокировка. Я подал апелляцию, что отказываюсь от монетизации. Что это переработанный контент с указанием правообладателя и оригинала и что он предназначен для ознакомительных целей. После этого блокировку сняли.

Планируете ли Станислав обрабатывать другие фильмы?

— Не знаю, это очень трудоемкий процесс. Возможно, после обработки пропадает определенная магия и ламповость черно-белых фильмов, их душа. Да и результат не так хорош, как у ребят, которые занимаются этим профессионально. Поэтому если и буду делать другие фильмы, то только ради того, чтобы повысить их качество.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусский айтишник Станислав Придыбайло обработал нейросетями советскую киноклассику - комедию «Девчата», которая вышла на экраны в 1961 году.
 
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