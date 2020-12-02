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Умерла актриса Нина Иванова

02.12.2020 17:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса Нина Иванова умерла 1 декабря в Москве на 87 году жизни после продолжительной болезни, сообщил Союз кинематографистов России.


Нина Иванова. Фото: кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956)

Нина Иванова родилась в 1934 году в Москве. Свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка».

Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева — культовом советском фильме 1950-х годов.

В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».

Позже она работала помощником режиссера и вторым режиссером на студии имени Горького. В 1990-е годы сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш» в качестве режиссера.

 
 
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Актриса Нина Иванова умерла 1 декабря в Москве на 87 году жизни после продолжительной болезни.
 
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Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова
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