Умерла актриса Нина Иванова

Источник материала: Tut.by

Актриса Нина Иванова умерла 1 декабря в Москве на 87 году жизни после продолжительной болезни, сообщил Союз кинематографистов России.



Нина Иванова. Фото: кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956)

Нина Иванова родилась в 1934 году в Москве. Свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка».

Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева — культовом советском фильме 1950-х годов.

В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».

Позже она работала помощником режиссера и вторым режиссером на студии имени Горького. В 1990-е годы сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш» в качестве режиссера.