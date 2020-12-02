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Начала работу новая онлайн-выставка "Я взглянул окрест меня: Вольность и духовность", основанная на интересных документальных материалах, которые раскрывают жизненный и творческий путь русского просветителя XVIII века Александра Николаевича Радищева (1749–1802), автора "Путешествия из Петербурга в Москву" и оды "Вольность".

На выставке представлены экспонаты, отражающие эволюцию представлений русского писателя о современной ему действительности, уникальные фотографии фресок из семейной церкви Радищевых, предметов быта, окружавших писателя. Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г.Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Выставка будет работать по 31 декабря 2020 г.

Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте https://www.radishchev-vystavka.by/ .