В Гродно сносят склады начала ХХ века, а в Белостоке в точно таком же здании открывают музей

Источник материала: Tut.by

В Гродно сносят старые склады около улицы Победы и проспекта Янки Купалы. Это остатки от большого армейского комплекса, который был построен еще в позапрошлом веке. Сами склады были возведены примерно в 1914 году. До последнего времени в здании находился дискаунтер предприятия «Пинскдрев». Склады не имеют историко-культурной ценности, однако выглядели достаточно интересно и атмосферно.





Гродненский историки говорят, что старинное здание можно было бы превратить в интересный туристический объект и ставят в пример Мемориальный музей Сибири в Белостоке, где точно такой же склад стал частью музейного комплекса и органично вписался в современный проект.

Снос военных казарм, которые были построены в конце позапрошлого или в начале прошлого века начался в 2013 году. На их месте сейчас находится гипермаркет «Корона». Тогда гродненцы собирали подписи за приостановку сноса исторических зданий, историки и неравнодушные активисты подавали заявления местным властей, чтобы казармам придали статус памятника архитектуры, однако получили отказ. Также тогда были написаны письма в Минкульт.









Гродненцам обещали, сохранить часть казармы. Были разговоры, что останется лишь фасад, однако в конце концов старые здания были снесены полностью. Склады же остались и просуществовали еще семь лет. Там находился дискаунтер «Пинскдрева», а также различные маленькие мастерские и собственно склады.





И вот сейчас начали сносить большое здание складов.



Так сносили казармы в 2013 году. Фото: t-styl.info

А вот в Белостоке точно такую же постройку сохранили и вписали в новый современный проект. Там такой же склад находился на улице Венглова. Рядом была железная дорога, и именно отсюда во время войны жителей Белостока и окрестных городов депортировали на восток. Армейский склад сохранили полностью, а также отреставрировали железнодорожный подъезд.



Так выглядит здание склада в Белостоке, где будет расположен Мемориальный музей Сибири.

Фото: poranny.pl

К старинному зданию также было пристроено современное трехэтажное здание. На строительство комплекса ушло 18 месяцев. Сейчас здесь идут внутренние работы , а также специалисты работают над созданием выставок. Здесь будут залы, посвященные четырем «великим депортациям», истории Сибири, арт-инсталляция «Люди льда». Также в миниатюре будет воссоздан трудовой лагерь и панорама разрушенного Белостока, куда вернулись ссыльные. Также будет зал посвященным событиям 1944 года, когда в Сибирь снова начали депортировать в Сибирь.



Белосток. Фото: poranny.pl



А так выглядел склад в Гродно до сноса. Фото: newgrodno.by

Это были солдаты Армии Краевой, жители польского региона Кашубы и те поляки, которые жили на восточных территориях уже за границей Польши. Концепцией выставочных залов и всего музея занимается фирма из Брюсселя, специалисты которой также работали над музеем Второй мировой войны в Гданьске.



Мемориальный музей Сибири в Белостоке. Фото: poranny.pl













Что касается старинного здания, то именно здесь будет размещена главная выставочная часть, а в современной постройке будет находится администрация. Здесь также будут находится конференц-залы, библиотека, образовательные залы, кафе и музейное хранилище. Проект создания музея в 2011 году выиграла мастерская «Аркон» Яна Кабаца.

Архитекторы разработали концепцию: сохранение оригинального военного склада в неизменной форме. Кирпичный фасад был очищен и обновлен. А современное здание построена из стекла и бетона. При этом все сделано так, чтобы во-первых вписать старинную постройку в современную, а также, чтобы они все же отличались друг от друг.

Мемориальный музей Сибири в Белостоке планируют открыть 17 сентября 2021 года.