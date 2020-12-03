|
В Гродно сносят склады начала ХХ века, а в Белостоке в точно таком же здании открывают музей
03.12.2020 15:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно сносят старые склады около улицы Победы и проспекта Янки Купалы. Это остатки от большого армейского комплекса, который был построен еще в позапрошлом веке. Сами склады были возведены примерно в 1914 году. До последнего времени в здании находился дискаунтер предприятия «Пинскдрев». Склады не имеют историко-культурной ценности, однако выглядели достаточно интересно и атмосферно.
Гродненский историки говорят, что старинное здание можно было бы превратить в интересный туристический объект и ставят в пример Мемориальный музей Сибири в Белостоке, где точно такой же склад стал частью музейного комплекса и органично вписался в современный проект.
Снос военных казарм, которые были построены в конце позапрошлого или в начале прошлого века начался в 2013 году. На их месте сейчас находится гипермаркет «Корона». Тогда гродненцы собирали подписи за приостановку сноса исторических зданий, историки и неравнодушные активисты подавали заявления местным властей, чтобы казармам придали статус памятника архитектуры, однако получили отказ. Также тогда были написаны письма в Минкульт.
Гродненцам обещали, сохранить часть казармы. Были разговоры, что останется лишь фасад, однако в конце концов старые здания были снесены полностью. Склады же остались и просуществовали еще семь лет. Там находился дискаунтер «Пинскдрева», а также различные маленькие мастерские и собственно склады.
И вот сейчас начали сносить большое здание складов.
А вот в Белостоке точно такую же постройку сохранили и вписали в новый современный проект. Там такой же склад находился на улице Венглова. Рядом была железная дорога, и именно отсюда во время войны жителей Белостока и окрестных городов депортировали на восток. Армейский склад сохранили полностью, а также отреставрировали железнодорожный подъезд.
К старинному зданию также было пристроено современное трехэтажное здание. На строительство комплекса ушло 18 месяцев. Сейчас здесь идут
Это были солдаты Армии Краевой, жители польского региона Кашубы и те поляки, которые жили на восточных территориях уже за границей Польши. Концепцией выставочных залов и всего музея занимается фирма из Брюсселя, специалисты которой также работали над музеем Второй мировой войны в Гданьске.
Что касается старинного здания, то именно здесь будет размещена главная выставочная часть, а в современной постройке будет находится администрация. Здесь также будут находится конференц-залы, библиотека, образовательные залы, кафе и музейное хранилище. Проект создания музея в 2011 году выиграла мастерская «Аркон» Яна Кабаца.
Архитекторы разработали концепцию: сохранение оригинального военного склада в неизменной форме. Кирпичный фасад был очищен и обновлен. А современное здание построена из стекла и бетона. При этом все сделано так, чтобы во-первых вписать старинную постройку в современную, а также, чтобы они все же отличались друг от друг.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно сносят старые склады около улицы Победы и проспекта Янки Купалы. Это остатки от большого армейского комплекса, который был построен еще в позапрошлом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)