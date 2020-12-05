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Умер фотограф и преподаватель Иван Петрович
06.12.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер фотограф и преподаватель Иван Петрович. Об этом сообщают его друзья и знакомые. Иван Петрович был активным участником фотографического движения в Беларуси, руководил проектами в образовательном центре «Институт фотографии», а также был
Иван Петрович — автор более 70 выставочных работ, один из выпускников творчеcких студий при фотоклубе «Мінск» под руководством Валерия Лобко,
Посмотреть некоторые работы Ивана Петровича можно
Приносим соболезнования родным и близким Ивана Петровича.
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Умер фотограф и преподаватель Иван Петрович. Об этом сообщают его друзья и знакомые. Иван Петрович был активным участником фотографического движения в Беларуси.
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