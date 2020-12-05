Источник материала: Tut.by

Умер фотограф и преподаватель Иван Петрович. Об этом сообщают его друзья и знакомые. Иван Петрович был активным участником фотографического движения в Беларуси, руководил проектами в образовательном центре «Институт фотографии», а также был в числе "пионеров" байнета.



Фото со страницы Ивана Петровича в Фейсбуке

Иван Петрович — автор более 70 выставочных работ, один из выпускников творчеcких студий при фотоклубе «Мінск» под руководством Валерия Лобко, пишет budzma.by. Работы Ивана Петровича были опубликованы в знаменитом альбоме «Photo Manifesto: Contemporary Photography in the USSR» (1991). А в 2013 году его работы попали на аукцион Сотбис.

Посмотреть некоторые работы Ивана Петровича можно по ссылке .

Приносим соболезнования родным и близким Ивана Петровича.