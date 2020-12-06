Придумал Тома Сойера и Гекльберри Финна. Необычные факты о Марке Твене

Источник материала: Tut.by

30 ноября 1835 года на свет появился знаменитый и любимый многими взрослыми и детьми писатель Марк Твен. Он был не только талантлив в литературе, его современники в воспоминаниях рассказывали, что это была невероятно многогранная личность. Мы нашли 8 фактов о писателе, которые как раз характеризуют его многогранность и неординарность.

И Рамблер тоже

То, что имя Марк Твен — всего лишь выдумка и псевдоним Сэмюэля Лангхорна Клеменса, знает, наверное, каждый. Но вот Томас Джефферсон Снодграсс, Сержант Фантом и даже Рамблер — это тоже все он. А mark twain на самом деле в английском языке — это термин, применяющийся для обозначения глубины водоема в две сажени. Он означает, что плавать тут безопасно.

Мог стать печником, но сманила библиотека

Твену пришлось рано бросить школу. Когда мальчику было 11 лет, умер его отец. Семье не хватало денег, поэтому будущий писатель отправился на подработки. Его взяли помощником печника в небольшую газетенку.

Правда, учиться мальчик все же не бросил. В свободное от работы время он ходил в библиотеки и читал — читал запоем книги, которые там были. Позже этот мальчик без школьного образования станет магистром искусств и доктором литературы Оксфордского университета.

Морская карьера не задалась

Сэмюэль не собирался становиться писателем Марком Твеном, он мечтал быть лоцманом на речном корабле. В те времена эта профессия приносила неплохой заработок. На лоцмана он выучился и даже устроился на пароход «Пенсильвания». За компанию пригласил и младшего брата Генри. Но, к сожалению, эта поездка закончилась очень плохо — на пароходе взорвался котел. Сам Сэмюель уцелел, а вот Генри погиб. Всю жизнь писатель не мог оправиться от этой страшной потери и считал себя виновным в смерти брата.

Вещие сны и комета Галлея

Твен долго приходил в себя после смерти брата. Он ухватился за соломинку — парапсихологию, вступил в общество, которое занималось изучением паранормальных явлений. Уверял, что ему снились пророческие сны. Кстати, Твен родился в тот день, когда, по мнению ученых, около Земли в очередной раз появилась комета Галлея. Почему-то писатель был уверен в том, что его не станет, когда эта комета снова озарит космическое пространство. Марка Твена не стало 21 апреля 1910 года. Надо заметить, что комета Галлея появилась на небе 20 апреля 1910 года. Правда, оборот кометы — около 75 лет — часто может приблизительно совпадать с датами жизни разных людей, просто лишь один Твен из них оказался знаменитостью. А к моменту рождения будущего писателя комету Галлея наблюдали уже больше полугода.

Не простак, написавший про простаков

Первый роман Клеменса назывался «Простаки за границей». Когда книга вышла, в газете появилась очень лестная статья местного литературного критика. Книгу стали покупать, читатели рекомендовали ее друг другу. Впоследствии выяснилось, что восторженную статью сам Клеменс и написал.

Рассказ в бегстве

Как-то Твен вызвал на дуэль журналиста. Но дуэль не состоялась — накануне, узнав, что его собираются арестовать (дуэли, разумеется, были противозаконными), Марк собрал пожитки и убежал в Сан-Франциско. И по дороге от случайных попутчиков услышал историю как некие чудаки устроили состязание между лягушками — какая лягушка первой допрыгает до финиша. Так родился популярный рассказ Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», который публика приняла на ура уже без ухищрений вроде «статьи с хвалебными отзывами».

Алло, это Марк Твен

Став популярным, Твен получал довольно приличные гонорары. Как-то один знакомый изобретатель предложил ему вложить деньги в очень перспективный проект: когда один человек с помощью провода и трубки мог позвонить и поговорить с другим человеком. Знакомого звали Александр Белл.

Сам Твен тоже увлекался изобретательством. Например, он придумал самоклеящийся набор для любителей оформлять семейные альбомы, съемный мешок для одежды, изобрел он и настольную игру на историческую тематику «Построитель памяти». Также говорят, что именно Твен придумал такую подработку, как «муж на час». А вот правда это или очередная мистификация, мы уже не узнаем.