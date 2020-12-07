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Более 500 ученых против непродления контрактов своим коллегам из Академии наук
07.12.2020 18:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 500 ученых выразили протест против непродления контрактов своим восьми коллегам из НАН Беларуси. Об этом говорится в их
Речь идет о семерых сотрудниках Института истории (это кандидаты исторических наук
Как подчеркивают авторы письма, эти ученые «имеют высокую квалификацию, множество публикаций, патентов, имеют хорошую репутацию в международном научном сообществе».
— При этом озвученные формальные основания увольнения данных сотрудников вызывают у нас обоснованные сомнения. Мы убеждены, что потеря данных кадров повлечёт за собой заметное снижение качества исследований по направлениям, развиваемым учёными из прилагаемого списка. А многие из этих тематик представляют сегодня существенный интерес для белорусского общества и государства. Более того, обстоятельства данных увольнений бросают тень на репутацию Академии наук и её институтов, подрывают доверие учёных к руководству и создают негативную рабочую атмосферу.
Мы призываем руководство Академии наук и её институтов отказаться от практики политически мотивированных сокращений и давления на учёных и изыскать возможность продлить контракты вышеназванным сотрудникам.
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Более 500 ученых выразили протест против непродления контрактов своим восьми коллегам из НАН Беларуси. Об этом говорится в их открытом письме.
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