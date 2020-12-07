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Более 500 ученых против непродления контрактов своим коллегам из Академии наук

07.12.2020 18:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 500 ученых выразили протест против непродления контрактов своим восьми коллегам из НАН Беларуси. Об этом говорится в их открытом письме.


Акция солидарности с задержанным Николаем Волковым. Из вышедших четверо уволены (Жлутка, Кривичанина, Шаланда, Поповская), двое уволились в знак солидарности (Аниперков, Унучек). 14 сентября 2020 года. Фото предоставлено героями публикации

Речь идет о семерых сотрудниках Института истории (это кандидаты исторических наук Николай Волков, Алексей Шаланда и Екатерина Кривичанина, кандидат филологических наук Александр Жлутко, научные сотрудники Андрей Радоман, Татьяна Поповская и Владимир Шипилло), а также Сергее Бесарабе, сотруднике Института общей и неорганической химии.

Как подчеркивают авторы письма, эти ученые «имеют высокую квалификацию, множество публикаций, патентов, имеют хорошую репутацию в международном научном сообществе».

— При этом озвученные формальные основания увольнения данных сотрудников вызывают у нас обоснованные сомнения. Мы убеждены, что потеря данных кадров повлечёт за собой заметное снижение качества исследований по направлениям, развиваемым учёными из прилагаемого списка. А многие из этих тематик представляют сегодня существенный интерес для белорусского общества и государства. Более того, обстоятельства данных увольнений бросают тень на репутацию Академии наук и её институтов, подрывают доверие учёных к руководству и создают негативную рабочую атмосферу.

Мы призываем руководство Академии наук и её институтов отказаться от практики политически мотивированных сокращений и давления на учёных и изыскать возможность продлить контракты вышеназванным сотрудникам.

Авторов письма вы можете увидеть по ссылке ниже, после текста самого документа на нескольких языках. Его подписали сотрудники Академии наук Беларуси, ведущих белорусских вузов, а также университетов Франции, США, Германии, Литвы, Украины, Польши, России и Словакии.

 
 
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Более 500 ученых выразили протест против непродления контрактов своим восьми коллегам из НАН Беларуси. Об этом говорится в их открытом письме.
 
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