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Выставка народных художников Беларуси в галерее Щемелева

07.12.2020 20:37 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В одном выставочном пространстве 30 белорусских художников - классиков-современников. Проект с таким названием открылся в художественной галерее Щемелева в рамках aрт-фестиваля VIVAT Vita. Представлены новые работы мэтров, а также произведения, которые редко появляются на экспозициях и хранятся в мастерских. Их сегодняшняя живопись, скульптурные композиции могут стать для критиков, коллег и любителей искусства настоящим открытием.

Яркая отличительная особенность экспозиции - работы пяти народных художников Беларуси: Льва Гумилевского, Ивана Миско, Владимира Товстика, Василия Шаранговича, Леонида Щемелева. Именно эти авторы и представляют белорусскую художественную школу.

 
 
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В одном выставочном пространстве 30 белорусских художников - классиков-современников. Проект с таким названием открылся в художественной галерее Щемелева в рамках...
 
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