В фамильной усадьбе Рейтанов в Брестской области найдены уникальные артефакты

Источник материала: Tut.by

Уникальные артефакты обнаружили во время реставрации усадьбы Тадеуша Рейтана в деревне Грушевка Ляховичского района, пишет портал «Першы Рэгіён» .



Фото: «Першы Рэгіён»

Специалисты наткнулись на фрагменты каменных фундаментов на известковом растворе под остатками выносной террасы. Это остатки каменно-кирпичного дома Рейтанов XVIII века, существовавшим до строительства деревянного сооружения.

Кроме того, на возле дома нашли около 200 археологических артефактов. Наиболее значимые из них: монетный материал XVII — XVIII веков, предметы быта, фрагменты внутреннего интерьера, фрагменты периодической печати конца XIX — первой половины XX веков, личная переписка, фрагменты упаковок промышленных товаров, фрагменты фотоматериалов.





Родившийся в 1742 году Тадеуш Рейтан считался патриотом Речи Посполитой, пытавшимся остановить первый раздел страны (1772 год) тремя ее соседями — Российской империей, Пруссией и Австрией. Усадьба в Грушевке, где родился и умер Тадеуш Рейтан, сохранилась до сегодняшнего дня.

Ее реконструкция проходит в рамках трансграничного проекта ROCCO, имеющего «зеркальный» характер. Проект предусматривает реконструкцию двух семейных усадеб XIX века в Польше и Беларуси, которые станут доступными для туристов из обеих стран.

В Польше по этому проекту восстанавливают усадьбу Лахертов в Цеханках (гмина Пухачув в Люблинском воеводстве).



