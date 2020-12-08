|
В фамильной усадьбе Рейтанов в Брестской области найдены уникальные артефакты
08.12.2020 08:47 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уникальные артефакты обнаружили во время реставрации усадьбы Тадеуша Рейтана в деревне Грушевка Ляховичского района, пишет портал
Специалисты наткнулись на фрагменты каменных фундаментов на известковом растворе под остатками выносной террасы. Это остатки каменно-кирпичного дома Рейтанов XVIII века, существовавшим до строительства деревянного сооружения.
Кроме того, на возле дома нашли около 200 археологических артефактов. Наиболее значимые из них: монетный материал XVII — XVIII веков, предметы быта, фрагменты внутреннего интерьера, фрагменты периодической печати конца XIX — первой половины XX веков, личная переписка, фрагменты упаковок промышленных товаров, фрагменты фотоматериалов.
Родившийся в 1742 году Тадеуш Рейтан считался патриотом Речи Посполитой, пытавшимся остановить первый раздел страны (1772 год) тремя ее соседями — Российской империей, Пруссией и Австрией. Усадьба в Грушевке, где родился и умер Тадеуш Рейтан, сохранилась до сегодняшнего дня.
Ее реконструкция проходит в рамках трансграничного проекта ROCCO, имеющего «зеркальный» характер. Проект предусматривает реконструкцию двух семейных усадеб XIX века в Польше и Беларуси, которые станут доступными для туристов из обеих стран.
В Польше по этому проекту восстанавливают усадьбу Лахертов в Цеханках (гмина Пухачув в Люблинском воеводстве).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле дома нашли около 200 археологических артефактов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)