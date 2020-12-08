Фанатик против звезды. 10 вопросов об убийстве Джона Леннона

Источник материала: Tut.by

Спустя четыре десятка лет после смерти одного из основателей «Битлз» вопросы о том, что произошло в декабре 1980 года у жилого комплекса «Дакота», продолжают будоражить публику.



Джон Леннон и Пол Маккартни. Фото: HULTON ARCHIVE

Правда ли, что Джон Леннон в 1980 году находился на закате карьеры?

В 1975 году после рождения сына Джон Леннон объявил о завершении музыкальной карьеры. Последующие пять лет он посвятил семье, лишь считаное число раз появляясь на публике. Однако в 1980 году Леннон вернулся к творческой деятельности. Музыкант выпустил новый альбом «Double Fantasy». Он был высоко оценён критиками и с восторгом принят фанатами. Отметивший свое 40-летие в октябре 1980 года Леннон находился на эмоциональном подъеме, и от него ждали новых шедевров. Поклонники «Битлз» надеялись на то, что повзрослевшие участники коллектива, преодолев старые обиды, вновь соберутся вместе.

Правда ли, что убийца был фанатом группы «Битлз»?"

25-летний уроженец Техаса Марк Дэвид Чепмен стал битломаном ещё в 10-летнем возрасте. Он собирал все пластинки группы и плакаты с изображением её участников, пытался подражать им, играя на гитаре в школьной рок-группе. Марк одевался как «битлы» и носил такие же, как они, причёски. Когда Чепмену было 15 лет, «Битлз» распались, что стало для подростка сильным потрясением.

Со школьной скамьи он мечтал о славе, однако средние способности и природная лень не позволили Чепмену где-либо заявить о себе. Работая охранником на Гавайях, он пришел к выводу, что самый надежный способ добиться реализации мечты — это убийство какой-либо знаменитости. Леннон стал для Чепмена приоритетной целью из-за юношеских обид, а также из-за уверенности в том, что музыкант предал идеалы — говоря о любви и мире, сколотил на этом крупное состояние.

Правда ли, что у Чепмена была «запасная жертва»?

Вместо Джона Леннона жертвой Марка Чепмена мог стать певец и актер Дэвид Боуи. Чепмен после задержания полицией признавался, что Леннон был для него «целью номер один», однако если бы по какой-то причине его план сорвался, он намеревался расправиться с Боуи.

Начиная с сентября 1980 года Боуи регулярно выходил на сцену в одной из бродвейских постановок — «Человек-Слон». Чепмен присутствовал на спектакле, фотографировал Боуи у дверей на сцену. У него нашли программку пьесы «Человек-Слон», на которой имя «Дэвид Боуи» было жирно обведено чёрными чернилами. Фактически не было никаких препятствий, которые могли бы помешать Чепмену убить Боуи. Как ни жутко это звучит, но беду от него отвела только смерть Леннона. Для Дэвида Боуи вся эта история стала тяжелейшим потрясением.

Почему у музыканта не было охраны?

В Нью-Йорке Джон Леннон жил с женой Йоко Оно и сыном Шоном в доме «премиум-класса» «Дакота», на территорию которого посторонним было трудно попасть. Однако при этом музыкант на улицах много и охотно общался с поклонниками. В начале декабря 1980 года Леннон заметил в интервью, что люди подходят к нему, просят автографы или говорят «Привет», но при этом не пристают и не надоедают. Никакой охраны у Леннона не было. Более того, нередко он не дожидался машины, которая должна была везти его на студию или на интервью, и шел пешком. Джон определенно чувствовал себя в безопасности и ничего не опасался.

Как убийца сделал фото с Ленноном за несколько часов до преступления?



Джон Леннон даёт автограф своему убийце Марку Дэвиду Чепмену, сам Чепмен — человек на фото, стоящий сзади. Фото: wikipedia.org

8 декабря около 10 утра Леннон с женой дали интервью журналистам в своей квартире, затем там же состоялась фотосессия для журнала Rolling Stone. Покончив с этим и немного отдохнув, они отправились на студию Record Plant, чтобы продолжить работу над песней «Walking on Thin Ice». Машина, которая должна была отвезти их на студию, не пришла вовремя, и после небольшой заминки они уехали на автомобиле журналистов. До отъезда Леннон успел дать несколько автографов, в том числе и Марку Чепмену. Музыкант расписался на альбоме «Double Fantasy», написав: «John Lennon, December 1980». Чепмена и Леннона сфотографировал Пол Гореш, которому убийца заплатил за услугу 50 долларов.

— Это всё, чего вы хотели? — спросил Леннон.

— Да. Спасибо, Джон, — ответил фанат.

Мог ли Джон Леннон избежать встречи с преступником?



Фото: flickr.com/photos/chinnian

Чепмен поджидал Леннона у дома, однако у того был шанс спастись. Лимузин, который вез музыканта и его жену, должен был въехать на охраняемую территорию комплекса «Дакота», что лишило бы Чепмена возможности претворить свой план в жизнь. Однако Леннон не упускал возможности поблагодарить своих фанатов за верность, даже если время было позднее. Вместе с женой они специально попросили высадить их на улице, чтобы последние десятки метров пройти пешком. После этого Джон Леннон фактически оказался обречен.

Как произошло убийство?

Около 22:50 8 декабря Джон Леннон подходил к своему дому. Йоко Оно шла чуть впереди, а сам музыкант следовал за ней, неся кассеты с записями. Поравнявшись со стоявшим Чепменом, он кивнул ему и пошел дальше. Пропустив Леннона мимо себя и дав ему войти в арку, убийца принял боевую стойку для стрельбы и выпустил пять экспансивных пуль из своего револьвера Charter Arms. 38 Special 38-го калибра в спину Леннону, четыре из которых попали в цель. Две из них попали в левую часть спины, две — в левое плечо.

Леннон сумел сделать ещё шесть шагов, затем произнёс: «Я ранен. Я ранен», — и упал, выронив кассеты.

Привратник Хосе Пердомо выбил пистолет из руки Чепмена, тот спокойно снял пальто и сел на тротуар. На вопрос, понимает ли он, что натворил, Чепмен ответил: «Да, я только что застрелил Джона Леннона».

Могли ли врачи спасти Джона Леннона?

Один из прибывших на место полицейских нарядов, осмотрев ранения Леннона, принял решение немедленно транспортировать музыканта в больницу, не дожидаясь врачей. Они погрузили Леннона на заднее сиденье машины и поехали в расположенную в 800 метрах от места событий больницу Святого Луки — Рузвельта. По пути, который занял считаные минуты, полицейский пытался разговаривать с Ленноном, но состояние раненого стремительно ухудшалось. К моменту, когда Леннон оказался на операционном столе, он уже не дышал и не имел пульса. Тем не менее опытнейшие врачи в течение 20 минут пытались реанимировать музыканта. В 23:07 8 декабря 1980 года первый доктор больницы по неотложной помощи Стефан Линн объявил Джона Леннона «мёртвым по прибытии». Вскрытие показало, что причиной смерти Джона Леннона стали болевой шок и массивная потеря крови. Фактически шансов спасти музыканта у врачей не было, поскольку первое же ранение было смертельным.

Был ли психически здоров Марк Чепмен?



Фото Чепмена после ареста в 1980 году. Фото: Reuters

Марка Чепмена обвинили в убийстве второй степени. Главным вопросом во время разбирательства по данному делу была не виновность подозреваемого, а его вменяемость. В итоге убийцу сочли способным нести ответственность за совершенные поступки. 24 августа 1981 года суд приговорил Марка Дэвида Чепмена к заключению сроком от 20 лет до пожизненного с обязательным прохождением лечения у психиатра. Экземпляр альбома «Double Fantasy», который Леннон подписал своему убийце за несколько часов для гибели, стал настоящим раритетом. В 2011 году он был продан на аукционе за 530 тысяч фунтов.

Выйдет ли когда-нибудь на свободу убийца Джона Леннона?

Марк Чепмен первоначально отбывал срок в тюрьме строгого режима «Аттика» в городе Баффало (штат Нью-Йорк), однако в 2012 году он был переведен в тюрьму строгого режима «Уэнд», расположенную в округе Эри (Нью-Йорк). Начиная с 2000 года он имеет право подавать прошения об освобождении. В случае отказа новую попытку Чемпен может предпринять не ранее чем через два года. 11-е по счету прошение Марка Чепмена было отклонено в августе 2020 года, следующий раз он сможет попытать счастья в 2022 году.

На протяжении всех этих лет вдова Леннона Йоко Оно выступает против освобождения Чепмена, говоря о том, что не будет чувствовать себя в безопасности. Юрист Роберт Гэнджи, член Исправительной ассоциации штата Нью-Йорк, высказал мнение, что Чепмен, скорее всего, никогда не будет помилован, так как освобождение убийцы Джона Леннона может вызвать политический резонанс.

Можно с уверенностью сказать, что Чепмен давно уже был бы освобожден, если бы не звездный статус его жертвы.