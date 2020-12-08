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Могилевские КВН-щики в полуфинале «вышки» шутили про Лукашенко и «ноты протеста». Видели?

08.12.2020 17:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда КВН «Доктор Хаусс» из Могилева шутила в первом полуфинале Высшей лиги КВН о «нотах протеста, которые получает Александр Лукашенко из разных стран». Публика приняла музыкальный номер на ура.

Номер команды показали в эфире «Первого канала» 6 декабря. Спойлер: в финал Высшей лиги КВН могилевчане не прошли.

О ребятах из «Доктора Хаусса» мы уже рассказывали. Могилевчане стали популярными после того, как прошли в Высшую лигу. В феврале они уже шутили о Лукашенко, и эту игру не показали на ОНТ — «по техническим причинам». Сама игра прошла 12 февраля, а в эфире ее должны были показать 15 февраля одновременно на российском «Первом канале» и на белорусском ОНТ. Хотя выпуск значился в программе белорусского телеканала, зрители его не увидели. Как сообщали читатели TUT.BY, в эфир вышла другая передача.

 
Теги: Могилев
 
 
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