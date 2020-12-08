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Могилевские КВН-щики в полуфинале «вышки» шутили про Лукашенко и «ноты протеста». Видели?
08.12.2020 17:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда КВН «Доктор Хаусс» из Могилева шутила в первом полуфинале Высшей лиги КВН о «нотах протеста, которые получает Александр Лукашенко из разных стран». Публика приняла музыкальный номер на ура.
Номер команды показали в эфире «Первого канала» 6 декабря. Спойлер: в финал Высшей лиги КВН могилевчане не прошли.
О ребятах из «Доктора Хаусса» мы
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Публика приняла музыкальный номер на ура.
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