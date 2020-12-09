В Гомеле умерла телеграфистка, передавшая в Москву из Берлина в 1945-м весть о Победе. Ей было 100 лет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 6 декабря умерла 100-летняя Любовь Алексеевна Нетупская — телеграфистка, сообщившая в 1945-м в Москву из Берлина весть о Победе. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.



Любовь Нетупская в Гомеле, 2015 год. Ей 95 лет. Фото: Вячеслав Коломиец, «Советский район»

Тридцать лет назад Любовь Нетупская переехала жить в Гомель, к дочери и зятю.

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа», — сообщила Sputnik дочь ветерана Лариса Зуникова.

Любовь Нетупская во время Великой Отечественной войны была связисткой. И одной из первых, находясь в Берлине, узнала о Победе. Во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии как лучшая телеграфистка обеспечивала связью группу советского командования. Именно она передала весть об окончании войны на родину, в столицу СССР Москву.



​​​​​​Любовь Нетупская во время войны

Любовь родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет, она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института. Мечтала попасть на фронт. Долго уговаривала работников военкомата, и в мае 1942-го ее все-таки приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца освоила профессию телеграфистки, но в действующую армию ее отправили только через два года.

Опытная к тому времени телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».