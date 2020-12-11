|
Какая красота! Посмотрите на заснеженный Брест с высоты птичьего полета
11.12.2020 09:47 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заснеженный Брест с высоты птичьего полета снял на квадрокоптер брестский видеограф
В ролик попали проспект Машерова, Советская, Мицкевича, площадь Ленина с установленной, но пока не украшенной главной новогодней елкой города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрим и наслаждаемся!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)