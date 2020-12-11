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Какая красота! Посмотрите на заснеженный Брест с высоты птичьего полета

11.12.2020 09:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заснеженный Брест с высоты птичьего полета снял на квадрокоптер брестский видеограф ВаськаПилот.

В ролик попали проспект Машерова, Советская, Мицкевича, площадь Ленина с установленной, но пока не украшенной главной новогодней елкой города.







 
Теги: Брест
 
 
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