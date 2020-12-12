От +15 до -36 градусов в феврале. Как зимой выглядел и чем жил ламповый Гродно нашего детства

Источник материала: Tut.by

В Гродно выпал первый снег и улицы города накрыло «белым покрывалом». Правда, красота длилась недолго: из-за плюсовой температуры все начало подтаивать. А еще на этой неделе в городе зажгли праздничную иллюминацию. TUT.BY посмотрел, как раньше выглядел областной центр зимой и какие елки ставили в центре города.



Зима в Гродно, конец 1980-х годов. Фото: из фотокниги «Гродно» 1988 года

Самая холодная зима в Гродненской области была в 1963 году. А вот самый холодный день зафиксировали 1 февраля 1970 года. Тогда в Гродно было минус 36,3 градуса. Самый теплый зимний день был в областном центре 24 февраля 1990 года, когда столбик термометра поднялся до 15 градусов тепла.



Площадь Советская в 1964 году. Вокруг елки перед Новым заливали каток, здесь же катали на повозке, запряженной лошадьми. Фото: oldgrodno.by

Этот температурный рекорд до сих пор не побит и является абсолютным максимумом температуры воздуха зимнего сезона на Гродненщине, сообщал телеканал «Гродно Плюс».

Самая теплая зима в Гродно была в прошлом году, когда все три месяца на Гродненщине средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 5−6 градусов. Посмотрим, как будет в этом.



Хороводы вокруг елки. 1967−1968 года. Фото: скрин с видео

В конце 1960-х годов сняли небольшой фильм о подготовке к новогодним праздникам в Гродно. На кадрах видно, как работают снегоуборочные машины, как заливают каток на площади Советской, как устраивают зимние заплывы, а еще — утренники вокруг елки.



Каток на площади Советской. 1960-е годы. Фото: oldgrodno.by



Площадь Советская 1960-е годы. Фото: oldgrodno.by



Двор магазина «Спутник» на улице Буденного. 1960-е годы. Фото: oldgrodno.by



Старый парк в Гродно. 1960-е годы. Фото: harodnia.com



Сквер на площади Советской со старым фонтаном. 1960−70-е годы. Фото: harodnia.com



Проспект Космонавтов и новый кинотеатр «Восток» 1974 год. Фото: oldgrodno.by



Набережная Немана 1980-е годы. Фото: oldgrodno.by



Привокзальная площадь 1980-е годы. Фото: oldgrodno.by



Самолет в парке когда-то был достопримечательностью города, а еще гродненцы помнят, что внутри него располагался детский кинотеатр, где показывали мультики. Фото: oldgrodno.by



Площадь Советская в один из зимних дней. 1980-е годы. Фото: oldgrodno.by



Зима на улице Врублевского. 1980-е годы. Фото: Наталии Дорош, vgr.by



Елка на Советской площади. 1980-е годы. Фото: Наталии Дорош, vgr.by



Скидельский рынок. 1987 год. Фото: oldgrodno.by



Зима в Гродно. Фото: из фотокниги «Гродно» 1988 года



Фото: из фотокниги «Гродно» 1988 года



Скоро Новый год! Фото: из фотокниги «Гродно» 1988 года







А вот так выглядела площадь Ленина в 1995 году. Фото Виктора Саяпина, oldgrodno.by

А каким был ваш новогодний Гродно? Давайте соберем истории и воспоминания о том ламповом городе из детства: с большими живыми елками на площадях, скромными новогодними украшениями улиц, сугробами и санками. Если у вас есть зимние фотографии города, а еще лучше — снимки новогодних праздников разного периода, то пишите kamiahina.olga@tutby.com — и мы вместе напишем новогоднюю и немножко волшебную ретро-историю нашего города.