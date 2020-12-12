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От +15 до -36 градусов в феврале. Как зимой выглядел и чем жил ламповый Гродно нашего детства
12.12.2020 07:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно выпал первый снег и улицы города накрыло «белым покрывалом». Правда, красота длилась недолго: из-за плюсовой температуры все начало подтаивать. А еще на этой неделе в городе зажгли праздничную иллюминацию. TUT.BY посмотрел, как раньше выглядел областной центр зимой и какие елки ставили в центре города.
Самая холодная зима в Гродненской области была в 1963 году. А вот самый холодный день зафиксировали 1 февраля 1970 года. Тогда в Гродно было минус 36,3 градуса. Самый теплый зимний день был в областном центре 24 февраля 1990 года, когда столбик термометра поднялся до 15 градусов тепла.
Этот температурный рекорд до сих пор не побит и является абсолютным максимумом температуры воздуха зимнего сезона на Гродненщине,
Самая теплая зима в Гродно была в прошлом году, когда все три месяца на Гродненщине средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 5−6 градусов. Посмотрим, как будет в этом.
В конце 1960-х годов сняли небольшой фильм о подготовке к новогодним праздникам в Гродно. На кадрах видно, как работают снегоуборочные машины, как заливают каток на площади Советской, как устраивают зимние заплывы, а еще — утренники вокруг елки.
А каким был ваш новогодний Гродно? Давайте соберем истории и воспоминания о том ламповом городе из детства: с большими живыми елками на площадях, скромными новогодними украшениями улиц, сугробами и санками. Если у вас есть зимние фотографии города, а еще лучше — снимки новогодних праздников разного периода, то пишите kamiahina.olga@tutby.com — и мы вместе напишем новогоднюю и немножко волшебную ретро-историю нашего города.
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В Гродно выпал первый снег и улицы города накрыло «белым покрывалом». Правда, красота длилась недолго: из-за плюсовой температуры все начало подтаивать. А еще на...
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