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Солистка группы IOWA выставила на аукцион свою картину

12.12.2020 17:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выставила на аукцион свою картину. Деньги от продажи она намерена перечислить в Фонд культурной солидарности для поддержки «белорусского народа и деятелей культуры, пострадавших от репрессий», сообщает ay.by.


Фото: ay.by

— Я нарисовала эту птицу… даже, наверное, это я. Эта картина напоминает мне Васнецова: его картину Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. Для меня это нечто волшебное. Птица — она поет. У нее есть голос, уверенность. И по ее настроению, ее позе я чувствую, что эта птица ищет баланс. И она на верном пути, — говорит Екатерина.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд культурной солидарности.

Торги завершатся 16 декабря. За 15 тысяч рублей можно купить картину, не дожидаясь окончания торгов. Сделано 12 ставок, максимальная — 3 тысячи рублей.

 
 
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Деньги от продажи она намерена перечислить в Фонд культурной солидарности.
 
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