Солистка группы IOWA выставила на аукцион свою картину

Источник материала: Tut.by

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выставила на аукцион свою картину. Деньги от продажи она намерена перечислить в Фонд культурной солидарности для поддержки «белорусского народа и деятелей культуры, пострадавших от репрессий», сообщает ay.by .



Фото: ay.by

— Я нарисовала эту птицу… даже, наверное, это я. Эта картина напоминает мне Васнецова: его картину Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. Для меня это нечто волшебное. Птица — она поет. У нее есть голос, уверенность. И по ее настроению, ее позе я чувствую, что эта птица ищет баланс. И она на верном пути, — говорит Екатерина.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд культурной солидарности.

Торги завершатся 16 декабря. За 15 тысяч рублей можно купить картину, не дожидаясь окончания торгов. Сделано 12 ставок, максимальная — 3 тысячи рублей.