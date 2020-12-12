Актер, поэт и человек. Вспоминаем Валентина Гафта

Источник материала: Tut.by

В субботу умер Валентин Гафт. Ему было 85. Вспоминаем яркого актера, талантливого поэта и просто хорошего человека.





Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом, «Ленкоме», «Современнике».

Свою театральную карьеру Гафт начал с главных ролей. В Театре сатиры сыграл графа Альмавиву в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро» Валентина Плучека, Соленого в «Трех сестрах». В «Современнике» это был Фирс в «Вишневом саде» и Вершинин в «Трех сестрах», Городничий в «Ревизоре» и Джордж в «Кто боится Вирджинии Вулф?».





В кино же Гафт, напротив, вошел скромно, не по-звездному. Но вскоре засиял. Начинал с эпизодических, но при этом ярких и запоминающихся ролей. Вспомните Руже в «Убийстве на улице Данте» или тренера сборной в «Новенькой». Ну и, конечно, роль дворецкого Брассета в народной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя».

Известность и народную любовь Гафту принесли роли в картинах Эльдара Рязанова. Всенародную славу Гафт обрел после роли председателя правления кооператива в «Гараже» в 1979-м.

Потом был благородный полковник Покровский из «О бедном гусаре замолвите слово», чиновник Одиноков из перестроечной «Забытой мелодии для флейты», «президент»-бездомный в «Небесах обетованных», генерал в «Старых клячах».

Гафт успел сняться не только более чем в 100 картинах, но еще и занимался озвучиванием мультфильмов. Например, 5 лет назад, в свое 80-летние, он дублировал отца Дракулы в мультфильме «Монстры на каникулах 2».

А еще Гафт был поэтом. Дерзким, ярким, стильным, лаконичным. Свои эпиграммы он читал на творческих вечерах и актерских капустниках. Коллеги знали: наблюдательный и щедрый на метафоры Гафт попадет в самую точку, не промажет. Иногда за свое творчество ему потом приходилось даже извиняться. Но он умел признавать ошибки. А еще умел смеяться не только над другими, но в том числе и над собой.

Гафт был перфекционистом.

«Больше всего меня поражала в Гафте требовательность к себе. Как к актеру-профессионалу, требовательность к своим товарищам. И ко всему остальному, что его окружало. С другой стороны, это был веселый человек — хохотун, он писал замечательные эпиграммы», — в разговоре с ТАСС отметил кинорежиссер, народный артист России Владимир Бортко.



Валентин Гафт. Фото: Википедия

Гафт был талантливым актером, поэтом, человеком, но при этом ему удалось сохранить чистоту, искренность и доброту к окружающим.

«Я никогда не понимал, как, живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека — во всех смыслах этого слова. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта. Таких, как Алексей Петренко или Валентин Гафт, к сожалению, сегодня не делают», — отмечал режиссер Никита Михалков.

Сам великий актер шутил про смерть так: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм, и тебя сыграет Безруков».

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря, на аллее актеров.